Суд начал оглашение приговора по делу о крушении Ту-134 в Петрозаводске

Сегодня в суде Петрозаводска начали зачитывать приговор троим обвиняемым по делу об авиакатастрофе, произошедшей в июне 2011 года. Прокуроры просят для Эдуарда Войтовского, Владимира Пронина и Владимира Шкарупы реального лишения свободы.
Финала этого громкого процесса ждали сотни родственников погибших. Расследование длилось почти шесть лет. На скамье подсудимых в итоге оказались бывший руководитель Управления радиотехнического обеспечения полетов Росавиации Эдуард Войтовский, экс-начальник аэропорта Петрозаводска Владимир Шкарупа, а также бывший исполняющий обязанности начальника авиационной метеорологической станции воздушной гавани Владимир Пронин.
За время разбирательства никто из них так и не нашел в себе сил, чтобы признать вину, со следствием не сотрудничал. Сыщикам и экспертам пришлось буквально по крупицам восстанавливать все детали катастрофы. Удалось выяснить, что все случилось из-за метеорологического оборудования воздушной гавани Петрозаводска. Оно, по утверждению экспертов, не было сертифицировано. Таким образом, его вообще нельзя было использовать.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «К катастрофе Ту-134А под Петрозаводском привели действия наземных служб. У экипажа имелась возможность предотвратить возникновение особой ситуации и ее переход в аварийную. Однако для этого экипажу необходимо было предоставление верных метрологических данных в полосе предпосадочного снижения».
Метрологическое оборудование дает диспетчерам информацию об осадках, скорости ветра, его направлении. Основываясь именно на этих данных, полученных от наземных служб, пилоты готовятся к посадке, выстраивают траекторию. Но, как выяснилось в ходе расследования, информация с земли оказалась неверной, и у летчиков возникли проблемы. А неверной эта информация оказалась потому, что обвиняемые Шкарупа и Пронин, которые отвечали за работу метрологического оборудования, допустили ряд серьезных ошибок, считают эксперты. Войтовский же, закрыв глаза на нарушения, сертифицировал эти установки.
Снижаясь, самолет задел верхушки деревьев, сорвал провода высоковольтной линии. Результат — потеря скорости и управления. В итоге лайнер не дотянул до воздушной гавани и совершил жесткую посадку на шоссе. Ту-134 пересек трассу, столкнулся с деревьями. От удара самолет буквально рассыпался на части и загорелся. Из 52 человек, находившихся на борту, 44 погибли на месте. Еще трое пассажиров скончались в больнице спустя несколько дней.
За время разбирательства никто из них так и не нашел в себе сил, чтобы признать вину, со следствием не сотрудничал. Сыщикам и экспертам пришлось буквально по крупицам восстанавливать все детали катастрофы. Удалось выяснить, что все случилось из-за метеорологического оборудования воздушной гавани Петрозаводска. Оно, по утверждению экспертов, не было сертифицировано. Таким образом, его вообще нельзя было использовать.
Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «К катастрофе Ту-134А под Петрозаводском привели действия наземных служб. У экипажа имелась возможность предотвратить возникновение особой ситуации и ее переход в аварийную. Однако для этого экипажу необходимо было предоставление верных метрологических данных в полосе предпосадочного снижения».
Метрологическое оборудование дает диспетчерам информацию об осадках, скорости ветра, его направлении. Основываясь именно на этих данных, полученных от наземных служб, пилоты готовятся к посадке, выстраивают траекторию. Но, как выяснилось в ходе расследования, информация с земли оказалась неверной, и у летчиков возникли проблемы. А неверной эта информация оказалась потому, что обвиняемые Шкарупа и Пронин, которые отвечали за работу метрологического оборудования, допустили ряд серьезных ошибок, считают эксперты. Войтовский же, закрыв глаза на нарушения, сертифицировал эти установки.
Снижаясь, самолет задел верхушки деревьев, сорвал провода высоковольтной линии. Результат — потеря скорости и управления. В итоге лайнер не дотянул до воздушной гавани и совершил жесткую посадку на шоссе. Ту-134 пересек трассу, столкнулся с деревьями. От удара самолет буквально рассыпался на части и загорелся. Из 52 человек, находившихся на борту, 44 погибли на месте. Еще трое пассажиров скончались в больнице спустя несколько дней.
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