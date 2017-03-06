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  • 06.03, 15:10
Концерн Peugeot-Citroen объявил о покупке немецкого Opel. Opel, Volkswagen, автомобили, автомобильная промышленность, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Концерн Peugeot-Citroen объявил о покупке немецкого Opel

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Концерн Peugeot-Citroen объявил о покупке немецкого Opel

Концерн <nobr>Peugeot-Citroen</nobr> объявил о покупке немецкого Opel

    Французский концерн Peugeot-Citroen покупает немецкий Opel. General Motors продала его и британский Vauxhall за 2,2 млрд евро.

    General Motors был крупнейшим мировым автопроизводителем почти весь XX век, а в 2008 году уступил первенство японской Toyota. Убытки в Европе автоконцерну приносил как раз Opel, который еще восемь лет назад собирались продать. Но тогда решение отменили в последний момент.

    Теперь Peugeot-Citroen станет вторым автопроизводителем в Европе — после Volkswagen, а General Motors уйдет с европейского рынка.

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