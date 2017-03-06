Концерн Peugeot-Citroen объявил о покупке немецкого Opel

Французский концерн Peugeot-Citroen покупает немецкий Opel. General Motors продала его и британский Vauxhall за 2,2 млрд евро.

General Motors был крупнейшим мировым автопроизводителем почти весь XX век, а в 2008 году уступил первенство японской Toyota. Убытки в Европе автоконцерну приносил как раз Opel, который еще восемь лет назад собирались продать. Но тогда решение отменили в последний момент.



Теперь Peugeot-Citroen станет вторым автопроизводителем в Европе — после Volkswagen, а General Motors уйдет с европейского рынка.