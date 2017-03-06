Адвокат экс-депутата Вороненкова обжаловал его заочный арест

Юридический защитник Дениса Вороненкова, бывшего депутата Госдумы, сбежавшего на Украину, обжаловал его заочный арест.
Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов отметил, что его подзащитный также направил следствию ходатайство об отмене федерального и международного розыска. В качестве причины экс-депутат указал то, что следствию известно о его местонахождении. Вороненков вместе с супругой теперь живет в Киеве.
Кроме того, Гривцов добавил, что Вороненков просит следствие разъяснить ему обвинение. Его клиент якобы не понимает, в чем его обвиняют.
Андрей Гривцов: «Обвинительный акт ему никто не вручал, он не понимает, в чем обвиняется. Вину в мошенничестве Вороненков не признает».
По словам адвоката, Вороненков готов дать следователям объяснения по делу, но только если они приедут в Киев, передает РИА Новости.
организовал рейдерский захват здания в центре Москвы, стоимость которого 5 млн долларов. Следствие считает, что он сбежал на Украину вместе с женой Марией Максаковой, опасаясь привлечения к уголовной ответственности. Вороненков получил украинское гражданство.
Кроме того, Гривцов добавил, что Вороненков просит следствие разъяснить ему обвинение. Его клиент якобы не понимает, в чем его обвиняют.
Андрей Гривцов: «Обвинительный акт ему никто не вручал, он не понимает, в чем обвиняется. Вину в мошенничестве Вороненков не признает».
По словам адвоката, Вороненков готов дать следователям объяснения по делу, но только если они приедут в Киев, передает РИА Новости.
организовал рейдерский захват здания в центре Москвы, стоимость которого 5 млн долларов. Следствие считает, что он сбежал на Украину вместе с женой Марией Максаковой, опасаясь привлечения к уголовной ответственности. Вороненков получил украинское гражданство.
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