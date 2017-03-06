Сегодня отмечает день рождения Валентина Терешкова. Ей исполняется 80 лет. В 1963 году она совершила полет на корабле
«Восток-6» и стала первой в мире женщиной-космонавтом. Сейчас Валентина Владимировна занимается политикой, но космос не забывает и говорит, что хоть завтра готова отравиться на Марс.
Она даже в 80 не меняет своего расписания. Подъем в 5 утра, многочасовые встречи с избирателями, домой глубоко затемно. Депутат Терешкова и не думает почивать на лаврах своего громкого прошлого. Как будто и не было никогда ни этого 70-часового полета вокруг Земли, ни славы первой женщины-космонавта.
В 1963-м за ее полетом внимательно следили едва ли не во всем мире. Это сегодня на месте Терешковой невозможно представить кого-то еще. Полвека назад на кресло «Востока-6» претендовали сразу пять девушек. И пускай по многим параметрам Терешкова не была лучшей, роль первой женщины в космосе Королёв доверил именно ей.
Алексей Леонов, космонавт и дважды герой СССР: «Я был специальный корреспондент радио. Смотрел на нее и думал, дрогнет она сейчас при докладе госкомиссии о готовности к полету или не дрогнет. А она ведь шла на Голгофу».
Но она не дрогнула. И даром, что полет оказался в тысячи раз сложнее тренировок. Космос все равно покорился женщине. Советской женщине.
48 витков вокруг Земли, почти трое суток полета. Не всякий мужчина способен был вынести такое. Но Терешкова с детства не боялась трудностей. Потеряв в два года отца, она с раннего возраста помогала семье. Две смены на заводе, вечерняя школа, еще и тренировки парашютистов.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР: «Будучи космонавтом, будучи председателем Союза обществ дружбы, будучи председателем Комитета советских женщин, она всегда была ответственной, она всегда была талантливой так же, как и сейчас».
И при этом невероятно скромной. Даже пакуя чемоданы на Байконур, она соврала родным, что едет на соревнования. О том, что их Валя бороздит космические просторы, родственники узнали лишь из радиосводок. И даже вернувшись суперзвездой, на вопрос Хрущева о том, чем Родина может помочь первой покорительнице космоса, она, смущаясь, ответила: «Найти место гибели отца».
Кажется, любая девочка в СССР знала, кто такая Валентина Владимировна Терешкова. И не просто знала, а мечтала быть такой же, как она. В шестидесятые прическа, как у Терешковой, была хитом всех советских парикмахерских. У ее ног были лучшие мужчины мира. Даже вождь кубинской революции не устоял перед чарами мисс Валентины. Но она выбирала в мужья космонавта Андрияна Николаева. А еще через год у Валентины Терешковой родилась дочка. Как будто в доказательство всему миру, что даже после космических перегрузок женщина остается женщиной.
Сегодня Валентина Владимировна — любящая мама и любимая бабушка. Депутат, герой и активист — это все тоже про нее. И кажется, что цифра 80 — это не возраст, а всего лишь странная опечатка в паспорте. Ведь в душе это все та же Валя, готовая хоть сейчас сесть в кресло космического корабля.
Валентина Терешкова: «Жаль, что годы уходят, но, не задумываясь, я бы полетела на Марс».
В 1963-м за ее полетом внимательно следили едва ли не во всем мире. Это сегодня на месте Терешковой невозможно представить кого-то еще. Полвека назад на кресло «Востока-6» претендовали сразу пять девушек. И пускай по многим параметрам Терешкова не была лучшей, роль первой женщины в космосе Королёв доверил именно ей.
Алексей Леонов, космонавт и дважды герой СССР: «Я был специальный корреспондент радио. Смотрел на нее и думал, дрогнет она сейчас при докладе госкомиссии о готовности к полету или не дрогнет. А она ведь шла на Голгофу».
Но она не дрогнула. И даром, что полет оказался в тысячи раз сложнее тренировок. Космос все равно покорился женщине. Советской женщине.
48 витков вокруг Земли, почти трое суток полета. Не всякий мужчина способен был вынести такое. Но Терешкова с детства не боялась трудностей. Потеряв в два года отца, она с раннего возраста помогала семье. Две смены на заводе, вечерняя школа, еще и тренировки парашютистов.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР: «Будучи космонавтом, будучи председателем Союза обществ дружбы, будучи председателем Комитета советских женщин, она всегда была ответственной, она всегда была талантливой так же, как и сейчас».
И при этом невероятно скромной. Даже пакуя чемоданы на Байконур, она соврала родным, что едет на соревнования. О том, что их Валя бороздит космические просторы, родственники узнали лишь из радиосводок. И даже вернувшись суперзвездой, на вопрос Хрущева о том, чем Родина может помочь первой покорительнице космоса, она, смущаясь, ответила: «Найти место гибели отца».
Кажется, любая девочка в СССР знала, кто такая Валентина Владимировна Терешкова. И не просто знала, а мечтала быть такой же, как она. В шестидесятые прическа, как у Терешковой, была хитом всех советских парикмахерских. У ее ног были лучшие мужчины мира. Даже вождь кубинской революции не устоял перед чарами мисс Валентины. Но она выбирала в мужья космонавта Андрияна Николаева. А еще через год у Валентины Терешковой родилась дочка. Как будто в доказательство всему миру, что даже после космических перегрузок женщина остается женщиной.
Сегодня Валентина Владимировна — любящая мама и любимая бабушка. Депутат, герой и активист — это все тоже про нее. И кажется, что цифра 80 — это не возраст, а всего лишь странная опечатка в паспорте. Ведь в душе это все та же Валя, готовая хоть сейчас сесть в кресло космического корабля.
Валентина Терешкова: «Жаль, что годы уходят, но, не задумываясь, я бы полетела на Марс».
К юбилею первой женщины-космонавта Валентины Терешковой собрали ее фотографии.Опубликовано НТВ 5 марта 2017 г.
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