Кемеровчанин отдал мошеннице 30 тысяч рублей за фотографии «чудодейственных» свечей

Житель Рудничного района Кемерова отдал 30 тысяч рублей за фотографии, которые его якобы должны были излечить.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», мужчина увидел в соцсети объявление целительницы, которая обещала снять с любого порчу и сглаз. Пообщавшись с ней, 56-летний мужчина отправил женщине свою фотографию.
«Целительница» заявила, что на мужчине сильная порча. Исцелить его она пообещала дистанционно. Единственным условием было приобретение у нее фотографии двух чудодейственных свечей, на которые он должен был смотреть в течение определенного времени.
Когда эта мера не помогла, мужчина еще раз связался с целительницей. Та заявила, что порча оказалась сильнее, чем она думала, и продала собеседнику еще четыре фотографии со свечами. Но и после этого мужчине не стало лучше. Не дозвонившись до целительницы, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферистку разыскивают в Уфе, именно туда переводил деньги мужчина.
«Целительница» заявила, что на мужчине сильная порча. Исцелить его она пообещала дистанционно. Единственным условием было приобретение у нее фотографии двух чудодейственных свечей, на которые он должен был смотреть в течение определенного времени.
Когда эта мера не помогла, мужчина еще раз связался с целительницей. Та заявила, что порча оказалась сильнее, чем она думала, и продала собеседнику еще четыре фотографии со свечами. Но и после этого мужчине не стало лучше. Не дозвонившись до целительницы, мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Аферистку разыскивают в Уфе, именно туда переводил деньги мужчина.
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