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  • 06.03, 13:38

Боевикам ИГИЛ отрезали пути отступления из Ракки

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Боевикам ИГИЛ отрезали пути отступления из Ракки

Боевикам ИГИЛ отрезали пути отступления из Ракки

Арабо-курдские отряды отрезали последнюю дорогу к отступлению боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) из сирийской Ракки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу альянса «Демократические силы Сирии», в рамках кампании «Гнев Евфрата» отряды перерезали трассу, соединяющую Ракку и Дейр-эз-Зор.

Альянс «Демократические силы Сирии» ведет операцию по освобождению от боевиков сирийской Ракки, которая считается «столицей» ИГИЛ. Накануне в СМИ появилась информация, что в рамках подготовки к штурму города США намерены перебросить в Сирию дополнительные силы.

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