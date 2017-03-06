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  • 06.03, 15:10

В Минфине подтвердили, что доход по народным облигациям не будет облагаться налогом

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В Минфине подтвердили, что доход по народным облигациям не будет облагаться налогом

В Минфине подтвердили, что доход по народным облигациям не будет облагаться налогом

Доход по облигациям федерального займа для населения не будет облагаться подоходным налогом.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Минфин: «Купонный доход по ОФЗ для населения не будет облагаться НДФЛ».

Запуск ОФЗ для населения запланирован на апрель. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Агентами по распространению назначены «Сбербанк» и «ВТБ 24». Ожидается, что доходность этих бумаг будет выше, чем у банковских депозитов, и составит 8,5% годовых.

Всего в текущем году Минфин планирует разместить ОФЗ для населения на общую сумму 20 млрд рублей. В случае повышенного спроса объем может быть увеличен.

Почему дать государству взаймы — это лучше и безопаснее, чем хранить деньги под матрасом, в интервью НТВ объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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