В Минфине подтвердили, что доход по народным облигациям не будет облагаться налогом

Доход по облигациям федерального займа для населения не будет облагаться подоходным налогом.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства финансов.
Минфин: «Купонный доход по ОФЗ для населения не будет облагаться НДФЛ».
Запуск ОФЗ для населения запланирован на апрель. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Агентами по распространению назначены «Сбербанк» и «ВТБ 24». Ожидается, что доходность этих бумаг будет выше, чем у банковских депозитов, и составит 8,5% годовых.
Всего в текущем году Минфин планирует разместить ОФЗ для населения на общую сумму 20 млрд рублей. В случае повышенного спроса объем может быть увеличен.
в интервью НТВ объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин: «Купонный доход по ОФЗ для населения не будет облагаться НДФЛ».
Запуск ОФЗ для населения запланирован на апрель. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Агентами по распространению назначены «Сбербанк» и «ВТБ 24». Ожидается, что доходность этих бумаг будет выше, чем у банковских депозитов, и составит 8,5% годовых.
Всего в текущем году Минфин планирует разместить ОФЗ для населения на общую сумму 20 млрд рублей. В случае повышенного спроса объем может быть увеличен.
в интервью НТВ объяснил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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