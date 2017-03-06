Бывшие боевики рассказали, почему перешли на сторону сирийской армии

Сирийская армия отбила у боевиков семь населенных пунктов к северо-востоку от Алеппо. Наступательная операция продолжается, и в ней правительственным войскам помогают те, кто еще недавно воевал на стороне террористов. Это бывшие участники вооруженных формирований, которые добровольно сдались властям и были амнистированы.

Абдулла — один из немногих, кто вначале воевал на стороне боевиков, а теперь, после амнистии, в составе сирийской армии. Его лицо прикрыто шарфом. Но он говорит, что это не из-за страха за себя, а из-за опасений за жизни четырех дочерей и жены. Он знает, что если попадет в руки боевиков, его ждет мучительная казнь. Говорит, терять ему нечего.



Абдулла рассказал, как стал боевиком. К нему домой вошли бородачи и дали минуту на размышление: или насилуют дочерей и жену, или он идет с ними.



Абдулла Ахмад Аль-Хуссейн: «Они заявляют, что намерены построить справедливое общество. А несут только смерть и жестокость. Они сумасшедшие фанатики, которые умеют только одно — убивать. Никто их не поддерживает. Люди просто боятся их».



Точно такие же истории рассказывают и другие сирийцы, после освобождения Восточного Алеппо пришедшие к властям с повинной.



Мухаммад Ахмед Джасем: «Я юрист по образованию. Боевики узнали об этом. И мне сказали, что заберут мою жену, если я не буду работать в их шариатском суде. Когда я узнал, что сирийское правительство объявило амнистию, с этого момента я только и ждал момента, когда армия займет Восточный Алеппо, чтобы сдаться».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.