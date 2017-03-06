Британцы-аллергики поселились в доме из грязи

Семейная пара из Великобритании придумала радикальный способ борьбы с аллергией. Они переехали из обычного жилья в дом, который целиком построен из грязи. С тех пор они не испытывают проблем со здоровьем. Однако грязевая терапия не понравилась местным чиновникам, они распорядились снести постройку.

501 Великобритания

жилье

Кейт Барроуз и ее муж Аллен постарались уйти от современного мира физически, но не перестали им интересоваться. Их ферма не отличалась бы ничем от тысячи других, если бы не хозяйский дом. Близорукая коза может его по ошибке сжевать: он построен из ее дневного рациона — прутьев и травы.



Дом сделан из каштановых прутьев, деревянный каркас заполнен соломой и грязью, и обмазан глиной. Обустройство дома обошлось хозяевам всего в две тысячи фунтов. Основа конструкции — грязь — природное богатство, которое в Великобритании пока бесплатно. Местный муниципалитет постановил дом к декабрю снести.



Местным чиновникам безразлично, что дом не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Им нужно только, чтобы постройка из прутьев была заранее согласована. Единственный способ согласовать жилье постфактум — доказать, что переезд в любое другое место представляет угрозу для жизни обитателей.



Главную свою функцию дом выполняет — оберегает обитателей от фирменной английской погоды. Есть небольшая опасность, что дождь размоет постройку, но, если так, его всегда можно подлатать подручными материалами.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

