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  • 06.03, 15:10

Пьяный следователь выпрыгнул из окна подмосковной больницы

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Пьяный следователь выпрыгнул из окна подмосковной больницы

Пьяный следователь выпрыгнул из окна подмосковной больницы

Следствие выясняет причины и обстоятельства смерти старшего следователя следственного отдела по городу Одинцово, который попал в больницу, где выпрыгнул из окна.

Как сообщает СУ СК России по Московской области, инцидент произошел 4 марта. В одну из больниц Одинцовского района для оказания медицинской помощи был доставлен в состоянии алкогольного опьянения старший лейтенант юстиции старший следователь следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области, который находился в отпуске.

Из сообщения СУ СК по Московской области: «После оказания медицинской помощи старший лейтенант юстиции самостоятельно поднялся на один из верхних этажей административного здания, откуда спрыгнул».

В главке добавили, что по факту инцидента с сотрудником организованы служебная и доследственная проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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