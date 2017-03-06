Пьяный следователь выпрыгнул из окна подмосковной больницы

Следствие выясняет причины и обстоятельства смерти старшего следователя следственного отдела по городу Одинцово, который попал в больницу, где выпрыгнул из окна.
Как сообщает СУ СК России по Московской области, инцидент произошел 4 марта. В одну из больниц Одинцовского района для оказания медицинской помощи был доставлен в состоянии алкогольного опьянения старший лейтенант юстиции старший следователь следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области, который находился в отпуске.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «После оказания медицинской помощи старший лейтенант юстиции самостоятельно поднялся на один из верхних этажей административного здания, откуда спрыгнул».
В главке добавили, что по факту инцидента с сотрудником организованы служебная и доследственная проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «После оказания медицинской помощи старший лейтенант юстиции самостоятельно поднялся на один из верхних этажей административного здания, откуда спрыгнул».
В главке добавили, что по факту инцидента с сотрудником организованы служебная и доследственная проверки, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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