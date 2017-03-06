МЧС предупреждает о гололедице в столице

В понедельник и в ночь до утра вторника в Москве местами будет мокрый снег и сильная гололедица.
Об этом москвичей и гостей столицы предупреждают в столичном главке МЧС. По данным ведомства, гололедица сохранится до утра 7 марта.
Между тем синоптики сообщают, что сегодня температура продержится на уровне плюс 1–3 градусов, а в области она сохранится на уровне минус 2–3 градусов, передает «Интерфакс».
По прогнозам Гидрометцентра РФ, неделя будет дождливой и пасмурной, но теплой. В праздничный день, 8 Марта, ожидаются небольшие осадки. При этом воздух прогреется в Москве до плюс 6–8 градусов, также ожидается юго-восточный ветер — 5–10 метров в секунду, передает ТАСС
Гидрометцентр РФ: «Из-за влияния атмосферного фронта в Москве облачно и с осадками, к концу недели средняя суточная температура превысит климатическую норму на 6–8 градусов».
По информации ФГБУ Центральное УГМС: с13:00 06.03.17до10:00 07.03.17вМоскве(включая ТиНАО)местами ожидается мокрый снег,сильная гололедица! pic.twitter.com/CE6FZSoHi1— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 6 марта 2017 г.
Между тем синоптики сообщают, что сегодня температура продержится на уровне плюс 1–3 градусов, а в области она сохранится на уровне минус 2–3 градусов, передает «Интерфакс».
По прогнозам Гидрометцентра РФ, неделя будет дождливой и пасмурной, но теплой. В праздничный день, 8 Марта, ожидаются небольшие осадки. При этом воздух прогреется в Москве до плюс 6–8 градусов, также ожидается юго-восточный ветер — 5–10 метров в секунду, передает ТАСС
Гидрометцентр РФ: «Из-за влияния атмосферного фронта в Москве облачно и с осадками, к концу недели средняя суточная температура превысит климатическую норму на 6–8 градусов».
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