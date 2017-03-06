В Новосибирске выберут победительницу конкурса «Леди в погонах»

В Новосибирске в ближайшее время назовут имена победительниц конкурса профессионального мастерства «Леди в погонах». Событие приурочено к предстоящему 8 Марта. Сотрудницы органов внутренних дел наглядно продемонстрировали — и с оружием в руках можно оставаться женственными.

В конкурсе «Леди в погонах-2017» девушки должны поразить жюри не только красотой. Из многочисленных претенденток до финала дойдут всего десять. Причем программа конкурса настолько сложна, что не каждому мужчине по силам. Чего стоит сдача нормативов в спортивном зале. И важны тут не только количество подходов и повторений, но и то, как леди в погонах выглядит после такого марафона.



Бывалые участницы признаются, что на это раз борьба за звание победительницы как никогда трудная. Усложнились не только задания, но и конкуренток прибавилось.



Финал конкурса профессионального мастерства и красоты подведут завтра — в преддверии 8 Марта. Для победительницы и вице-мисс организаторы приготовили особые сюрпризы и подарки.



Подробности — в видеоматериале.