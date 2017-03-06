Должница из Нижнего Новгорода устроила истерику приставам, защищая Lexus: видео

Новый талант раскрыла в себе жительница Нижнего Новгорода. В тот момент, когда к ней приехали судебные приставы, чтобы забрать за долги иномарку, женщина устроила настоящий спектакль. Женщина билась в истерике, бросалась под колеса, кричала, что машину не отдаст. Потом она падала в обморок и просила вызвать скорую.

Как только судебные приставы решили покуситься на серебристый Lexus, Екатерина Рудакова легла у них на пути.



Автомобиль приставы намеревались изъять за коммунальные долги владелицы — около 70 тысяч рублей. Машину прицепили к стальному тросу и пытались увезти на штрафстоянку, но должница была решительно против. Чтобы остановить процесс, сначала в дело пошли слезы. Потом Екатерина сделал вид, что потеряла сознание.



Но медицинская помощь, как выяснилось, женщине не понадобилась. Не успели врачи предложить успокоительное, как Рудакова попыталась доказать, что она совершенно спокойна. Мертвой хваткой она вцепилась в трос, чтобы не дать погрузить свою машину.



На скандал и крики о помощи сбежались жители со всей округи и стали защищать соседку. Приставы же в очередной раз заявили, что они действуют на основании закона. А чтобы остудить горячий пыл владелицы машины, они усадили ее в снег, а сами вызвали подкрепление в лице своего начальника.



Подробности — в видеоматериале.