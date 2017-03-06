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  • 06.03, 13:39
Дипмиссия РФ запросила данные о россиянке, задержанной по делу об убийстве посла. Турция, аресты, дипломатия, расследование, терроризм, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дипмиссия РФ запросила данные о россиянке, задержанной по делу об убийстве посла

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Дипмиссия РФ запросила данные о россиянке, задержанной по делу об убийстве посла

Дипмиссия РФ запросила данные о россиянке, задержанной по делу об убийстве посла

    Посольство России обратилось к турецкой стороне с просьбой подтвердить или опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о задержании россиянки по делу об убийстве дипломата Андрея Карлова.

    По данным СМИ, задержанная в Анкаре гражданка России связана с убийцей посла РФ Андрея Карлова Мевлютом Алтынташем. Источники в правоохранительных органах утверждают, что россиянка до конца ноября минувшего года поддерживала контакт с ним по телефону и в мессенджере. Сообщается также, что она якобы занималась организацией интимных услуг в пятизвездочных отелях Анкары.

    Ирина Касимова, пресс-атташе посольства РФ в Анкаре: «В связи с появившимися в последнее время в СМИ публикациями посольство направило официальный запрос турецкой стороне для выяснения причины, даты и обстоятельств задержания и ареста указанной российской гражданки. Пока ответа от турецкой стороны мы не получили».

    Касимова напомнила, что сразу после убийства посла Россия и Турция организовали совместное расследование этого преступления, передает ТАСС.

    Посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Мевлют Алтынташ, расстрелявший посла в спину, был ликвидирован прибывшими на место правоохранителями. Убийство было квалифицировано как теракт.

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