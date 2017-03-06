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  • 06.03, 13:39

Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка скоро вернется домой

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Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка скоро вернется домой

Арестованная за кормление рыб в Таиланде россиянка скоро вернется домой

Россиянка Ольга Смирнова, арестованная в Таиланде в феврале за кормление рыб в море в районе охраняемых законом кораллов, по решению суда заплатит штраф в размере 28 долларов и в ближайшее время вернется домой.

Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов, «сегодня состоялся суд по делу россиянки Ольги Смирновой».

Владимир Соснов: «Суд назначил ей минимальное наказание: штраф в размере 1000 таиландских бат, это около 28 долларов, без тюремного заключения».

Он добавил, что, так как россиянка, находясь под следствием, пропустила свой обратный вылет чартерным рейсом, сотрудники посольства в настоящее время занимаются вопросом организации ее вылета на родину. В ближайшее время женщина вернется домой, сказал консул.

Он также рассказал, что после получения информации об аресте россиянки на острове Пхукет посольством было подготовлено и направлено в судебные инстанции Таиланда письмо с просьбой способствовать ее скорейшему возвращению в Россию после проведения всех необходимых по закону процедур.

В Таиланде максимальным наказанием за кормление рыб в районе, где произрастают кораллы, является штраф в размере 3000 долларов и тюремное заключение сроком на один год.

Поправка к закону, запрещающая любое воздействие в районе местонахождения кораллов и приравнивающая такие действия к уголовному преступлению, была принята в Таиланде в 2016 году. Многие региональные эксперты считают эту поправку излишне суровой.

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