Освобожденные нигерийскими пиратами российские моряки вернулись в Крым

Двое из семи российских моряков, которые были освобождены из плена, сегодня прилетели в Крым.
Уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай рассказал, что моряки после освобождения были доставлены в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Из Германии они вылетели в Москву. Двое из семерых россиян уже прибыли рейсом из столицы в Крым. Буцай встречал моряков в аэропорту Симферополя вместе с их родными, передает РИА Новости.
Павел Буцай: «Оба моряка прибыли только что в аэропорт Симферополя. Их встретили родные, они счастливы».
Члены команды BBC Caribbean — семеро россиян и один гражданин Украины — 5 февраля были захвачены нигерийскими пиратами в Гвинейском заливе. Троим морякам удалось избежать плена. Но восьмерых заложников высадили с судна и отправили в пиратский лагерь на берегу.
Захват российских моряков в этих водах — не первый. В ноябре минувшего года у берегов Бенина в плен к пиратам попали трое россиян. Гвинейский залив считается одним из самых опасных мест для мореплавания.
Павел Буцай: «Оба моряка прибыли только что в аэропорт Симферополя. Их встретили родные, они счастливы».
Члены команды BBC Caribbean — семеро россиян и один гражданин Украины — 5 февраля были захвачены нигерийскими пиратами в Гвинейском заливе. Троим морякам удалось избежать плена. Но восьмерых заложников высадили с судна и отправили в пиратский лагерь на берегу.
Захват российских моряков в этих водах — не первый. В ноябре минувшего года у берегов Бенина в плен к пиратам попали трое россиян. Гвинейский залив считается одним из самых опасных мест для мореплавания.
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