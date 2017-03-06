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  • 06.03, 12:08

Освобожденные нигерийскими пиратами российские моряки вернулись в Крым

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Освобожденные нигерийскими пиратами российские моряки вернулись в Крым

Освобожденные нигерийскими пиратами российские моряки вернулись в Крым

Освобожденные нигерийскими пиратами российские моряки вернулись в Крым
  • Фото: shipspotting.com

    • Двое из семи российских моряков, которые были освобождены из плена, сегодня прилетели в Крым.

    Уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай рассказал, что моряки после освобождения были доставлены в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Из Германии они вылетели в Москву. Двое из семерых россиян уже прибыли рейсом из столицы в Крым. Буцай встречал моряков в аэропорту Симферополя вместе с их родными, передает РИА Новости.

    Павел Буцай: «Оба моряка прибыли только что в аэропорт Симферополя. Их встретили родные, они счастливы».

    Члены команды BBC Caribbean — семеро россиян и один гражданин Украины — 5 февраля были захвачены нигерийскими пиратами в Гвинейском заливе. Троим морякам удалось избежать плена. Но восьмерых заложников высадили с судна и отправили в пиратский лагерь на берегу.

    Переговоры об их освобождении вела группа компаний Briese, которой принадлежит BBC Caribbean. Накануне пираты отпустили заложников. Условия, на которых моряков согласились освободить, не разглашаются. Не исключено, что компания-судовладелец заплатила за них выкуп.

    Захват российских моряков в этих водах — не первый. В ноябре минувшего года у берегов Бенина в плен к пиратам попали трое россиян. Гвинейский залив считается одним из самых опасных мест для мореплавания.

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