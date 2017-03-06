Пассажир скончался после полета в аэропорту Тюмени

В воздушной гавани Рощино в Тюмени сегодня утром скончался пассажир, который прибыл рейсом из Надыма.
В пресс-службе тюменской станции скорой помощи сообщили, что вызов поступил в 10:54 по местному времени (8:54 по Москве). Пассажиру стало плохо еще на борту самолета. Медики пытались оказать мужчине помощь в лайнере, но затем приняли решение перенести его в машину скорой, передает «Интерфакс».
Пресс-служба тюменской станции скорой помощи: «К сожалению, несмотря на все принятые реанимационные усилия, спасти мужчину не удалось».
Пассажир, прилетевший из ЯНАО, скончался на территории тюменского аэропорта Рощино.
Пресс-служба тюменской станции скорой помощи: «К сожалению, несмотря на все принятые реанимационные усилия, спасти мужчину не удалось».
Пассажир, прилетевший из ЯНАО, скончался на территории тюменского аэропорта Рощино.
Комментарии