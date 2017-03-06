Посольство РФ внимательно следит за ситуацией с пусками ракет в КНДР

Российские дипломаты внимательно наблюдают за ситуацией с ракетными пусками, которые, предположительно, осуществили северокорейские военные.
Об отслеживании ситуации с предполагаемыми пусками «Интерфаксу» сообщили в посольстве РФ в Пхеньяне.
провела несколько пусков ракет неизвестного типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии. В результате японское руководство провело два экстренных заседания Совета национальной безопасности.
Глава японского МИД Фумио Кисида провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи, а также не исключил контактов с Россией и Китаем по этому вопросу.
провела несколько пусков ракет неизвестного типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии. В результате японское руководство провело два экстренных заседания Совета национальной безопасности.
Глава японского МИД Фумио Кисида провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи, а также не исключил контактов с Россией и Китаем по этому вопросу.
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