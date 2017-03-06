Боевики ИГИЛ в Ираке калечат людей для борьбы с побегами

Жители Мосула, которым удалось вырваться на свободу, рассказывают, что террористы калечат людей, чтобы пресечь массовые побеги.
Боевики используют гражданское население как живой щит при артобстрелах и авианалетах, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось, что в иракском Мосуле арестовали двоюродного брата главаря запрещенной в России группировки ИГИЛ. Имя задержанного не называют. Известно, что его схватили отряды правительственных войск.
Операция по освобождению Мосула началась в октябре и, по словам военного руководства, может продлиться еще около полугода. За все это время силам западной коалиции не удалось добиться значительных успехов.
Ранее сообщалось, что в иракском Мосуле арестовали двоюродного брата главаря запрещенной в России группировки ИГИЛ. Имя задержанного не называют. Известно, что его схватили отряды правительственных войск.
Операция по освобождению Мосула началась в октябре и, по словам военного руководства, может продлиться еще около полугода. За все это время силам западной коалиции не удалось добиться значительных успехов.
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