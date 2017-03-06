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  • 06.03, 12:08
Боевики ИГИЛ в Ираке калечат людей для борьбы с побегами. Ирак, Исламское государство, аресты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Боевики ИГИЛ в Ираке калечат людей для борьбы с побегами

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Боевики ИГИЛ в Ираке калечат людей для борьбы с побегами

Боевики ИГИЛ в Ираке калечат людей для борьбы с побегами

    Жители Мосула, которым удалось вырваться на свободу, рассказывают, что террористы калечат людей, чтобы пресечь массовые побеги.

    Боевики используют гражданское население как живой щит при артобстрелах и авианалетах, сообщают местные СМИ.

    Ранее сообщалось, что в иракском Мосуле арестовали двоюродного брата главаря запрещенной в России группировки ИГИЛ. Имя задержанного не называют. Известно, что его схватили отряды правительственных войск.

    Операция по освобождению Мосула началась в октябре и, по словам военного руководства, может продлиться еще около полугода. За все это время силам западной коалиции не удалось добиться значительных успехов.

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