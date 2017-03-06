Продавцы электроники в России зафиксировали неожиданный спад продаж

Продажи техники и электроники падают с начала года. Самый большой минус показали планшеты, телефоны, холодильники и плиты.
Как пишет газета «Ведомости», такой результат стал неожиданностью для ретейлеров электроники, у которых предшествующий год выдался более или менее удачным. Они отмечают, что, помимо ухудшения продаж в целом, покупатели стали заходить в магазины реже.
Одно из объяснений такое — на потребителей могло повлиять укрепление рубля, и теперь они ждут снижения цен.
Одно из объяснений такое — на потребителей могло повлиять укрепление рубля, и теперь они ждут снижения цен.
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