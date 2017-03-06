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  • 06.03, 12:08
Продавцы электроники в России зафиксировали неожиданный спад продаж. гаджеты, рубль, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Продавцы электроники в России зафиксировали неожиданный спад продаж

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Продавцы электроники в России зафиксировали неожиданный спад продаж

Продавцы электроники в России зафиксировали неожиданный спад продаж

    Продажи техники и электроники падают с начала года. Самый большой минус показали планшеты, телефоны, холодильники и плиты.

    Как пишет газета «Ведомости», такой результат стал неожиданностью для ретейлеров электроники, у которых предшествующий год выдался более или менее удачным. Они отмечают, что, помимо ухудшения продаж в целом, покупатели стали заходить в магазины реже.

    Одно из объяснений такое — на потребителей могло повлиять укрепление рубля, и теперь они ждут снижения цен.

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