Организаторы новогодней лотереи на НТВ подвели итоги розыгрыша

Организаторы уникальной лотереи, которая прошла в эфире НТВ в новогоднюю ночь, подвели итоги розыгрыша. Денежные призы получили больше 7 миллионов человек. Один счастливчик сорвал джекпот — 54 с половиной миллиона рублей.
Николай Сазонов выиграл квартиру, но приз решил взять деньгами. Миллион будет ждать, когда младший из семьи Сазоновых закончит школу и выберет себе университет. Русановы из Ижевска свой выгрыш тоже пустят в дело.
Валерий Русанов, победитель новогоднего тиража лотереи «Русское лото»: «Закрытие ипотеки. У нас вопрос этот не до конца решенный. И благодаря этой лотерее мы планируем закрыть ипотеку».
Разыграть «Новогодний миллиард» выпал шанс любителям почти всех лотерей: «Русское лото», «Жилищная», «Гослото: 6 из 45» и других. В предновогоднем эфире НТВ тиражи сменяли друг друга несколько часов. Раз за разом фраза «Стоп игра, есть победитель» делала кого-то счастливым.
Миллионерами последний день ушедшего года сделал 12 человек. В лотерее «5 из 36» повезло восьми участникам, разыгравшим джекпот. Каждому досталось почти по 7 миллионов рублей. 7 из 49 угадали трое, и получили больше четырех миллионов. Но больше всех повезло жителю Нижнего Новгорода — он единственный угадал 6 чисел из 45. И заберет 54 с половиной миллиона рублей.
Всего победителями лотерей стали больше семи с половиной миллионов человек. При этом 44 выиграли загородные дома, 24 — квартиры.
Сколько счастья принес новогодний эфир НТВ россиянам, наверное, не измерить никакими деньгами. В студии чествовали героев из жизни. Девушку, которая нашла большую сумму денег и вернула ее хозяину. Девочек, рискнувших жизнями ради спасения других. А главный Дед Мороз страны в прямом эфире исполнял желания из детских писем.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
Валерий Русанов, победитель новогоднего тиража лотереи «Русское лото»: «Закрытие ипотеки. У нас вопрос этот не до конца решенный. И благодаря этой лотерее мы планируем закрыть ипотеку».
Разыграть «Новогодний миллиард» выпал шанс любителям почти всех лотерей: «Русское лото», «Жилищная», «Гослото: 6 из 45» и других. В предновогоднем эфире НТВ тиражи сменяли друг друга несколько часов. Раз за разом фраза «Стоп игра, есть победитель» делала кого-то счастливым.
Миллионерами последний день ушедшего года сделал 12 человек. В лотерее «5 из 36» повезло восьми участникам, разыгравшим джекпот. Каждому досталось почти по 7 миллионов рублей. 7 из 49 угадали трое, и получили больше четырех миллионов. Но больше всех повезло жителю Нижнего Новгорода — он единственный угадал 6 чисел из 45. И заберет 54 с половиной миллиона рублей.
Всего победителями лотерей стали больше семи с половиной миллионов человек. При этом 44 выиграли загородные дома, 24 — квартиры.
Сколько счастья принес новогодний эфир НТВ россиянам, наверное, не измерить никакими деньгами. В студии чествовали героев из жизни. Девушку, которая нашла большую сумму денег и вернула ее хозяину. Девочек, рискнувших жизнями ради спасения других. А главный Дед Мороз страны в прямом эфире исполнял желания из детских писем.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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