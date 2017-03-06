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  • 06.03, 12:08
Адвокатам Хорошавина отказали в отводе судьи и прокуроров. Сахалин, взятки, губернаторы, коррупция, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Адвокатам Хорошавина отказали в отводе судьи и прокуроров

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Адвокатам Хорошавина отказали в отводе судьи и прокуроров

Адвокатам Хорошавина отказали в отводе судьи и прокуроров

    На Сахалине начался суд над бывшим губернатором региона Александром Хорошавиным и тремя его сообщниками.

    Адвокаты подсудимых сразу же заявили отвод судье и прокурорам. Защитники сочли, что судья лично заинтересована в приговоре, а обвинение не успело ознакомиться с делом. Ходатайство посчитали попыткой затянуть процесс и отклонили.

    По данным следствия, обвиняемые получили взятки на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых — его советник Андрей Икрамов, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и региональный министр сельского хозяйства Николай Борисов.

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