Адвокатам Хорошавина отказали в отводе судьи и прокуроров

На Сахалине начался суд над бывшим губернатором региона Александром Хорошавиным и тремя его сообщниками.
Адвокаты подсудимых сразу же заявили отвод судье и прокурорам. Защитники сочли, что судья лично заинтересована в приговоре, а обвинение не успело ознакомиться с делом. Ходатайство посчитали попыткой затянуть процесс и отклонили.
По данным следствия, обвиняемые получили взятки на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых — его советник Андрей Икрамов, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и региональный министр сельского хозяйства Николай Борисов.
По данным следствия, обвиняемые получили взятки на общую сумму больше полумиллиарда рублей. Вместе с Хорошавиным на скамье подсудимых — его советник Андрей Икрамов, зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и региональный министр сельского хозяйства Николай Борисов.
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