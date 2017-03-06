Жительница Челябинска выжила при падении с шестого этажа

В Челябинске
16-летняя девушка выпала из окна шестого этажа и осталась жива, сообщает следственное управление СКР по региону.
Отмечается, что девушку обнаружили возле одного из домов по улице Электостальной в Металлургическом районе Челябинска.
Из сообщения СКР: «По предварительным данным, девушка упала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже указанного дома».
Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. По факту произошедшего начата доследственная проверка.
Из сообщения СКР: «По предварительным данным, девушка упала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже указанного дома».
Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. По факту произошедшего начата доследственная проверка.
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