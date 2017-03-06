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  • 06.03, 10:36

Подозреваемому в убийстве женщины в лифте в Москве предъявили обвинение

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Подозреваемому в убийстве женщины в лифте в Москве предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве женщины в лифте в Москве предъявили обвинение

Мужчине, подозреваемому в убийстве женщины в кабине лифта на северо-западе столицы, предъявили обвинение. Он признался, что совершил преступление из-за ревности и финансовых разногласий.

Напомним, вечером 2 марта в кабине грузового лифта в подъезде жилого дома на Митинской улице было найдено тело женщины 1970 года рождения. При осмотре места происшествия и тела погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений.

Как сообщили в СУ СК по Москве, обвинение в убийстве предъявлено 55-летнему мужчине. Он заявил, что убил женщину «из-за ревности и финансовых разногласий».

Следователи устанавливают возможную причастность обвиняемого к другим преступлениям.

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