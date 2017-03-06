Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.03, 12:08

СМИ: Володин реформирует работу трех управлений Госдумы

комментировать

СМИ: Володин реформирует работу трех управлений Госдумы

СМИ: Володин реформирует работу трех управлений Госдумы

В Госдуме 6 марта начинается реформа аппарата, которая коснется трех управлений: аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

По информации газеты «Известия», изменения коснутся не только структуры аппарата Госдумы, но и проведения оценки регулирующего воздействия депутатских законопроектов. В Думе хотят, чтобы правительство проводило ее в обязательном порядке.

Аналитическое управление Госдумы, по данным источников издания, станет экспертно-аналитическим и займется проведением экспертной оценки законопроектов. Ранее на эти цели каждой из фракций было выделено финансирование в объеме 10 млн рублей. Заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения должны сами фракции, однако через аппарат Госдумы.

Кроме того, экспертно-аналитическое управление получит часть функций по прогнозированию, экспертизе и анализу, которые ранее выполняло финансовое управление. А оно в свою очередь станет финансово-экономическим.

В данный момент экономическое направление возглавляет Иван Осколков, а аналитическое — Андрей Петров. Источник «Известий» полагает, что, скорее всего, с расширением функционала этих двух направлений их начальники будут заменены.

Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ получит собственного руководителя. В настоящий момент его возглавляет замруководителя аппарата Ольга Ситникова. В результате реформы эти две должности будут разделены, так как их совмещение неэффективно.

По данным «Известий», реформу инициировал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин, который намерен внести поправки в регламент совместно с правительством.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru