СМИ: Володин реформирует работу трех управлений Госдумы

В Госдуме 6 марта начинается реформа аппарата, которая коснется трех управлений: аналитического, экономического и управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
По информации газеты «Известия», изменения коснутся не только структуры аппарата Госдумы, но и проведения оценки регулирующего воздействия депутатских законопроектов. В Думе хотят, чтобы правительство проводило ее в обязательном порядке.
Аналитическое управление Госдумы, по данным источников издания, станет экспертно-аналитическим и займется проведением экспертной оценки законопроектов. Ранее на эти цели каждой из фракций было выделено финансирование в объеме 10 млн рублей. Заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения должны сами фракции, однако через аппарат Госдумы.
Кроме того, экспертно-аналитическое управление получит часть функций по прогнозированию, экспертизе и анализу, которые ранее выполняло финансовое управление. А оно в свою очередь станет финансово-экономическим.
В данный момент экономическое направление возглавляет Иван Осколков, а аналитическое — Андрей Петров. Источник «Известий» полагает, что, скорее всего, с расширением функционала этих двух направлений их начальники будут заменены.
Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ получит собственного руководителя. В настоящий момент его возглавляет замруководителя аппарата Ольга Ситникова. В результате реформы эти две должности будут разделены, так как их совмещение неэффективно.
По данным «Известий», реформу инициировал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин, который намерен внести поправки в регламент совместно с правительством.
Аналитическое управление Госдумы, по данным источников издания, станет экспертно-аналитическим и займется проведением экспертной оценки законопроектов. Ранее на эти цели каждой из фракций было выделено финансирование в объеме 10 млн рублей. Заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения должны сами фракции, однако через аппарат Госдумы.
Кроме того, экспертно-аналитическое управление получит часть функций по прогнозированию, экспертизе и анализу, которые ранее выполняло финансовое управление. А оно в свою очередь станет финансово-экономическим.
В данный момент экономическое направление возглавляет Иван Осколков, а аналитическое — Андрей Петров. Источник «Известий» полагает, что, скорее всего, с расширением функционала этих двух направлений их начальники будут заменены.
Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ получит собственного руководителя. В настоящий момент его возглавляет замруководителя аппарата Ольга Ситникова. В результате реформы эти две должности будут разделены, так как их совмещение неэффективно.
По данным «Известий», реформу инициировал лично спикер Госдумы Вячеслав Володин, который намерен внести поправки в регламент совместно с правительством.
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