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  • 06.03, 09:06

Президент Республики Сербской: крымский вопрос решен

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Президент Республики Сербской: крымский вопрос решен

Президент Республики Сербской: крымский вопрос решен

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что вопрос о присоединении Крыма к России решен и волю народа необходимо уважать.

В интервью газете «Известия» по итогам визита в Москву Милорад Додик отметил, что Запад не признал результаты референдума в Крыму, но при этом считается с волей политической элиты в Косово, где референдум даже не проводился.

Милорад Додик: «Если бы не антиконституционный переворот на Майдане, то многих событий не произошло бы. Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен»,

Поддержка Косово и непризнание Республики Сербской — пример двойных стандартов Запада, подчеркнул Додик.

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