Япония намерена обсудить ракетные пуски КНДР с Россией

Правительство Японии планирует обсудить с Россией и Китаем ракетные запуски в Северной Корее. Об этом сообщил глава японского МИД Фумио Кисида.
Фумио Кисида: «Мы изучаем вопрос о проведении контактов с Китаем и Россией по этому поводу».
Ранее японский министр провел телефонные переговоры о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой южнокорейского внешнеполитического ведомства Юн Бсн Се. Кисида сообщил журналистам, что «договорился с Тиллерсоном о необходимости направить Северной Корее сильный сигнал из Совета Безопасности ООН».
Кроме того, правительство Японии провело два экстренных заседания Совета национальной безопасности в связи с северокорейскими ракетными испытаниями.
КНДР запустила четыре ракеты предположительно нового типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии в исключительной экономической зоне страны. Военные эксперты предполагают, что это был испытательный запуск межконтинентальных баллистических ракет, которые, по данным южнокорейского министерства обороны, смогли подняться на высоту 260 километров.
Нынешние пуски совпали с проведением в Южной Корее масштабных военных учений. Ранее в КНДР предупреждали, что будут вынуждены пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.
Это уже второй подобный запуск за последний месяц. 12 февраля с территории Северной Кореи стартовала баллистическая ракета среднего радиуса действия. Она пролетела 500 километров и упала в Японском море.
Ранее японский министр провел телефонные переговоры о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой южнокорейского внешнеполитического ведомства Юн Бсн Се. Кисида сообщил журналистам, что «договорился с Тиллерсоном о необходимости направить Северной Корее сильный сигнал из Совета Безопасности ООН».
Кроме того, правительство Японии провело два экстренных заседания Совета национальной безопасности в связи с северокорейскими ракетными испытаниями.
КНДР запустила четыре ракеты предположительно нового типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии в исключительной экономической зоне страны. Военные эксперты предполагают, что это был испытательный запуск межконтинентальных баллистических ракет, которые, по данным южнокорейского министерства обороны, смогли подняться на высоту 260 километров.
Нынешние пуски совпали с проведением в Южной Корее масштабных военных учений. Ранее в КНДР предупреждали, что будут вынуждены пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.
Это уже второй подобный запуск за последний месяц. 12 февраля с территории Северной Кореи стартовала баллистическая ракета среднего радиуса действия. Она пролетела 500 километров и упала в Японском море.
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