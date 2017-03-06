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  • 06.03, 09:06
Япония намерена обсудить ракетные пуски КНДР с Россией. Северная Корея, Япония, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Япония намерена обсудить ракетные пуски КНДР с Россией

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Япония намерена обсудить ракетные пуски КНДР с Россией

Япония намерена обсудить ракетные пуски КНДР с Россией

    Правительство Японии планирует обсудить с Россией и Китаем ракетные запуски в Северной Корее. Об этом сообщил глава японского МИД Фумио Кисида.

    Фумио Кисида: «Мы изучаем вопрос о проведении контактов с Китаем и Россией по этому поводу».

    Ранее японский министр провел телефонные переговоры о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой южнокорейского внешнеполитического ведомства Юн Бсн Се. Кисида сообщил журналистам, что «договорился с Тиллерсоном о необходимости направить Северной Корее сильный сигнал из Совета Безопасности ООН».

    Кроме того, правительство Японии провело два экстренных заседания Совета национальной безопасности в связи с северокорейскими ракетными испытаниями.

    КНДР запустила четыре ракеты предположительно нового типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии в исключительной экономической зоне страны. Военные эксперты предполагают, что это был испытательный запуск межконтинентальных баллистических ракет, которые, по данным южнокорейского министерства обороны, смогли подняться на высоту 260 километров.

    Нынешние пуски совпали с проведением в Южной Корее масштабных военных учений. Ранее в КНДР предупреждали, что будут вынуждены пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

    Это уже второй подобный запуск за последний месяц. 12 февраля с территории Северной Кореи стартовала баллистическая ракета среднего радиуса действия. Она пролетела 500 километров и упала в Японском море.

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