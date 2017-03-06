Марин Ле Пен: в действиях России и Путина нет угрозы Европе

Глава партии «Национальный фронт» назвала антироссийскую истерию в Старом Свете большой аферой. По мнению Ле Пен, Европе угрожает желание «развязать холодную войну против Москвы».: «Я думаю, это большой обман. Я скажу вам, что является опасностью для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза Европе».Ле Пен также заявила, что не считает российского президента угрозой Франции и другим странам европейского региона.: «Ни один поступок Владимира Путина не заставляет меня прийти к такому выводу».При этом политик подчеркнула, что интересы Франции являются для нее приоритетом. Первый тур президентских выборов в республике состоится 23 апреля. Согласно опросам, за Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей.