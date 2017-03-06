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  • 06.03, 09:06
Марин Ле Пен: в действиях России и Путина нет угрозы Европе. Европа, Путин, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Марин Ле Пен: в действиях России и Путина нет угрозы Европе

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Марин Ле Пен: в действиях России и Путина нет угрозы Европе

Марин Ле Пен: в действиях России и Путина нет угрозы Европе

    Марин Ле Пен не верит в российскую угрозу. Об этом кандидат в президенты Франции заявила в интервью телеканалу CBS News.

    Глава партии «Национальный фронт» назвала антироссийскую истерию в Старом Свете большой аферой. По мнению Ле Пен, Европе угрожает желание «развязать холодную войну против Москвы».

    Марин Ле Пен: «Я думаю, это большой обман. Я скажу вам, что является опасностью для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза Европе».

    Ле Пен также заявила, что не считает российского президента угрозой Франции и другим странам европейского региона.

    Марин Ле Пен: «Ни один поступок Владимира Путина не заставляет меня прийти к такому выводу».

    При этом политик подчеркнула, что интересы Франции являются для нее приоритетом. Первый тур президентских выборов в республике состоится 23 апреля. Согласно опросам, за Ле Пен готовы проголосовать 25% избирателей.

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