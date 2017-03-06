Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.03, 09:06
Япония провела два заседания совета нацбезопасности в связи с ракетными пусками КНДР. Северная Корея, запуски ракет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Япония провела два заседания совета нацбезопасности в связи с ракетными пусками КНДР

2 комментария

Япония провела два заседания совета нацбезопасности в связи с ракетными пусками КНДР

Япония провела два заседания совета нацбезопасности в связи с ракетными пусками КНДР

    Япония и Республика Корея осудили запуск четырех ракет, произведенный КНДР.

    Как сообщает РИА Новости, правительство Японии созвало в понедельник уже второе экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями, совершенными Северной Кореей несколько часов назад.

    Ранее стало известно, что КНДР запустила четыре ракеты в сторону Японского моря. предположительно, это были носители нового типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии, в исключительной экономической зоне страны.

    Военные эксперты предполагают, что это был испытательный запуск межконтинентальных баллистических ракет, которые, как сообщили в Минобороны Республики Корея, смогли подняться на высоту 260 километров.

    Новые запуски ракет совпали с проведением в Южной Корее масштабных военных учений, в которых принимают участие и США. Ранее в КНДР предупреждали, что «будут вынуждены пойти на ответные меры в связи с этими маневрами».

    Это уже второй подобный запуск за последний месяц. 12 февраля с территории Северной Кореи стартовала баллистическая ракета среднего радиуса действия. Она пролетела 500 километров и упала в Японском море.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru