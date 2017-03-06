Япония провела два заседания совета нацбезопасности в связи с ракетными пусками КНДР

Япония и Республика Корея осудили запуск четырех ракет, произведенный КНДР.
Как сообщает РИА Новости, правительство Японии созвало в понедельник уже второе экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с ракетными испытаниями, совершенными Северной Кореей несколько часов назад.
Ранее стало известно, что КНДР запустила четыре ракеты в сторону Японского моря. предположительно, это были носители нового типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии, в исключительной экономической зоне страны.
Военные эксперты предполагают, что это был испытательный запуск межконтинентальных баллистических ракет, которые, как сообщили в Минобороны Республики Корея, смогли подняться на высоту 260 километров.
Новые запуски ракет совпали с проведением в Южной Корее масштабных военных учений, в которых принимают участие и США. Ранее в КНДР предупреждали, что «будут вынуждены пойти на ответные меры в связи с этими маневрами».
Это уже второй подобный запуск за последний месяц. 12 февраля с территории Северной Кореи стартовала баллистическая ракета среднего радиуса действия. Она пролетела 500 километров и упала в Японском море.
Ранее стало известно, что КНДР запустила четыре ракеты в сторону Японского моря. предположительно, это были носители нового типа. Три из них пролетели около тысячи километров и упали недалеко от побережья Японии, в исключительной экономической зоне страны.
Военные эксперты предполагают, что это был испытательный запуск межконтинентальных баллистических ракет, которые, как сообщили в Минобороны Республики Корея, смогли подняться на высоту 260 километров.
Новые запуски ракет совпали с проведением в Южной Корее масштабных военных учений, в которых принимают участие и США. Ранее в КНДР предупреждали, что «будут вынуждены пойти на ответные меры в связи с этими маневрами».
Это уже второй подобный запуск за последний месяц. 12 февраля с территории Северной Кореи стартовала баллистическая ракета среднего радиуса действия. Она пролетела 500 километров и упала в Японском море.
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