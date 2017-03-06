В Подмосковье тушат пылающие ангары с горючими материалами

В МЧС сообщили, что площадь пожара, охватившего два ангара в подмосковном Щёлкове, составляет 2,3 тысячи квадратных метров.
Информация о пожаре в ангарах на Заводской улице в Щёлкове поступила на пульт дежурного МЧС около четырех часов утра. В одном из ангаров хранились лакокрасочные материалы, в другом легко воспламеняющиеся жидкости. По предварительной информации, ангары расположены на территории лакокрасочного завода.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «Площадь пожара увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров. Горят лакокрасочные изделия».
Информации о пострадавших не поступало. На сайте МЧС сообщается, что в борьбе с огнем задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «Площадь пожара увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров. Горят лакокрасочные изделия».
Информации о пострадавших не поступало. На сайте МЧС сообщается, что в борьбе с огнем задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.
Комментарии