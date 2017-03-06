Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.03, 07:35
В Подмосковье тушат пылающие ангары с горючими материалами. Московская область, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Подмосковье тушат пылающие ангары с горючими материалами

2 комментария
В Подмосковье тушат пылающие ангары с горючими материалами

В Подмосковье тушат пылающие ангары с горючими материалами

В Подмосковье тушат пылающие ангары с горючими материалами

    В МЧС сообщили, что площадь пожара, охватившего два ангара в подмосковном Щёлкове, составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

    Информация о пожаре в ангарах на Заводской улице в Щёлкове поступила на пульт дежурного МЧС около четырех часов утра. В одном из ангаров хранились лакокрасочные материалы, в другом легко воспламеняющиеся жидкости. По предварительной информации, ангары расположены на территории лакокрасочного завода.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Московской области: «Площадь пожара увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров. Горят лакокрасочные изделия».

    Информации о пострадавших не поступало. На сайте МЧС сообщается, что в борьбе с огнем задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru