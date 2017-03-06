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  • 06.03, 07:34
Валентине Терешковой исполнилось 80 лет. Госдума, космонавтика, космос, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Валентине Терешковой исполнилось 80 лет

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Валентине Терешковой исполнилось 80 лет

Валентине Терешковой исполнилось 80 лет

Валентине Терешковой исполнилось 80 лет

    Сегодня день рождения отмечает женщина, чье имя навсегда вписано в историю мировой космонавтики. Валентине Терешковой исполняется 80 лет.

    На весь мир имя Валентины Терешковой прогремело в 1963 году. В июне она совершила полет на корабле «Восток-6», став первой в истории женщиной-космонавтом.

    Подготовка к старту велась в строжайшем секрете. В день полета Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. Космический полет продолжался почти трое суток. Совершив 48 оборотов вокруг Земли, спускаемый аппарат космического корабля «Союз» приземлился в Алтайском крае.

    После полета Валентина Владимировна почти 30 лет работала инструктором-космонавтом, а в 1997 году перешла в Центр подготовки космонавтов в качестве научного сотрудника. Терешкова также совмещала научную деятельность с политической. Сейчас Валентина Владимировна представляет Ярославскую область, в которой она родилась, в Государственной думе.

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