Валентине Терешковой исполнилось 80 лет

Сегодня день рождения отмечает женщина, чье имя навсегда вписано в историю мировой космонавтики. Валентине Терешковой исполняется 80 лет.

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На весь мир имя Валентины Терешковой прогремело в 1963 году. В июне она совершила полет на корабле «Восток-6», став первой в истории женщиной-космонавтом.



Подготовка к старту велась в строжайшем секрете. В день полета Терешкова сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. Космический полет продолжался почти трое суток. Совершив 48 оборотов вокруг Земли, спускаемый аппарат космического корабля «Союз» приземлился в Алтайском крае.



После полета Валентина Владимировна почти 30 лет работала инструктором-космонавтом, а в 1997 году перешла в Центр подготовки космонавтов в качестве научного сотрудника. Терешкова также совмещала научную деятельность с политической. Сейчас Валентина Владимировна представляет Ярославскую область, в которой она родилась, в Государственной думе.



