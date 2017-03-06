После гибели женщины под снежной массой в Кирове возбуждено уголовное дело

В Кирове начали тотальную проверку управляющих компаний после гибели женщины
из-за падения на нее с крыши глыбы снега со льдом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью жительницы города Кирова, на которую с крыши дома упала снежная глыба.
Все произошло в воскресенье днем, когда 67-летняя пенсионерка с внуком проходили по тротуару мимо четырехэтажного дома. Рухнувшая на них с крыши снежная масса со льдом убила пожилую женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм на глазах у пятилетнего внука. Ребенок не пострадал.
Позже выяснилось, что дом состоит из двух частей, расположенных по разным адресам. Поэтому обслуживают его сразу две управляющие компании. Как установило следствие, ранее обе коммунальщики уже получили предупреждения по поводу необходимости расчистки кровли дома.
Исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев поручил провести тотальную проверку управляющих компаний и наказать виновных.
Все произошло в воскресенье днем, когда 67-летняя пенсионерка с внуком проходили по тротуару мимо четырехэтажного дома. Рухнувшая на них с крыши снежная масса со льдом убила пожилую женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм на глазах у пятилетнего внука. Ребенок не пострадал.
Позже выяснилось, что дом состоит из двух частей, расположенных по разным адресам. Поэтому обслуживают его сразу две управляющие компании. Как установило следствие, ранее обе коммунальщики уже получили предупреждения по поводу необходимости расчистки кровли дома.
Исполняющий обязанности губернатора Игорь Васильев поручил провести тотальную проверку управляющих компаний и наказать виновных.
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