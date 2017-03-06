Генсек ОПЕК заявил, что ждет встречи в Хьюстоне с главой Минэнерго РФ

Нефтегазовая конференция CERAweek будет проходить в американском Хьюстоне с 6 по 10 марта. У главы Минэнерго РФ Александра Новака запланировано много встреч, включая переговоры с главой ОПЕК.
Мохаммед Сануси Баркиндо, генсек ОПЕК: «Мистер Новак? Жду встречи с ним, он мой очень хороший друг. Надеюсь, мы встретимся в понедельник».
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о серии встреч, запланированных в ходе нефтегазовой конференции CERAweek, которая открывается в Хьюстоне, и озвучил основные ожидания, связанные с форумом, пишет РИА Новости.
Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Основное ожидание от мероприятия CERAweek уверенность в дальнейшем восстановлении рынков и развитии отрасли».
Министр сообщил, что собирается провести встречу с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Стороны обсудят широкий спектр вопросов, включая тему поставок российского газа на Украину и его транзита в Евросоюз.
Новак также рассказал о других встречах, которые могут состояться на полях форума в Хьюстоне.
Александр Новак: «У нас запланированы встречи с генсеком ОПЕК, с министром саудовской Аравии, с министром Индии, с инвесторами, представителями финансовых структур, а также с американским бизнесом».
Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о серии встреч, запланированных в ходе нефтегазовой конференции CERAweek, которая открывается в Хьюстоне, и озвучил основные ожидания, связанные с форумом, пишет РИА Новости.
Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Основное ожидание от мероприятия CERAweek уверенность в дальнейшем восстановлении рынков и развитии отрасли».
Министр сообщил, что собирается провести встречу с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Стороны обсудят широкий спектр вопросов, включая тему поставок российского газа на Украину и его транзита в Евросоюз.
Новак также рассказал о других встречах, которые могут состояться на полях форума в Хьюстоне.
Александр Новак: «У нас запланированы встречи с генсеком ОПЕК, с министром саудовской Аравии, с министром Индии, с инвесторами, представителями финансовых структур, а также с американским бизнесом».
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