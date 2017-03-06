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  • 06.03, 06:04

Генсек ОПЕК заявил, что ждет встречи в Хьюстоне с главой Минэнерго РФ

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Генсек ОПЕК заявил, что ждет встречи в Хьюстоне с главой Минэнерго РФ

Генсек ОПЕК заявил, что ждет встречи в Хьюстоне с главой Минэнерго РФ

Нефтегазовая конференция CERAweek будет проходить в американском Хьюстоне с 6 по 10 марта. У главы Минэнерго РФ Александра Новака запланировано много встреч, включая переговоры с главой ОПЕК.

Мохаммед Сануси Баркиндо, генсек ОПЕК: «Мистер Новак? Жду встречи с ним, он мой очень хороший друг. Надеюсь, мы встретимся в понедельник».

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о серии встреч, запланированных в ходе нефтегазовой конференции CERAweek, которая открывается в Хьюстоне, и озвучил основные ожидания, связанные с форумом, пишет РИА Новости.

Александр Новак, глава Минэнерго РФ: «Основное ожидание от мероприятия CERAweek уверенность в дальнейшем восстановлении рынков и развитии отрасли».

Министр сообщил, что собирается провести встречу с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. Стороны обсудят широкий спектр вопросов, включая тему поставок российского газа на Украину и его транзита в Евросоюз.

Новак также рассказал о других встречах, которые могут состояться на полях форума в Хьюстоне.

Александр Новак: «У нас запланированы встречи с генсеком ОПЕК, с министром саудовской Аравии, с министром Индии, с инвесторами, представителями финансовых структур, а также с американским бизнесом».



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