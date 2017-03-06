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  • 06.03, 06:04
В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть. ДТП, Панама, автобусы, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть

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  • Фото: @BCBRP/ twitter.com
В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть

В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть

В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть
  • Фото: @BCBRP/ twitter.com

    • Не менее 16 человек стали жертвами чудовищной автоаварии с участием пассажирского автобуса в Панаме.

    На скоростном шоссе в Панаме автобус с пассажирами сорвался с трассы и рухнул в реку. Передняя часть автобуса оказалась смята и искорежена. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось разрезать металлические конструкции, чтобы добраться до зажатых в салоне искалеченных людей.

    Местные власти подтвердили гибель 16 человек, пишет Associated Press. 35 пострадавших госпитализированы, многие из них получили серьезные увечья и находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии

    Причины автокатастрофы еще не установлены.

    В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть. ДТП, Панама, автобусы, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @BCBRP/ twitter.com
    В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть. ДТП, Панама, автобусы, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: @BCBRP/ twitter.com

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