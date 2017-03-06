В Панаме пассажирский автобус рухнул в пропасть

Не менее 16 человек стали жертвами чудовищной автоаварии с участием пассажирского автобуса в Панаме.
На скоростном шоссе в Панаме автобус с пассажирами сорвался с трассы и рухнул в реку. Передняя часть автобуса оказалась смята и искорежена. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось разрезать металлические конструкции, чтобы добраться до зажатых в салоне искалеченных людей.
Местные власти подтвердили гибель 16 человек, пишет Associated Press. 35 пострадавших госпитализированы, многие из них получили серьезные увечья и находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии
Причины автокатастрофы еще не установлены.
Фото: @BCBRP/ twitter.com
Фото: @BCBRP/ twitter.com
Местные власти подтвердили гибель 16 человек, пишет Associated Press. 35 пострадавших госпитализированы, многие из них получили серьезные увечья и находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии
Причины автокатастрофы еще не установлены.
Фото: @BCBRP/ twitter.com
Фото: @BCBRP/ twitter.com
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