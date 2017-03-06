Фийон: нет причин снимать мою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты Франции,
экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что никакие скандалы не заставят его отказаться от участия в выборах.
Кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы», бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон заявил, что не видит поводов снимать свою кандидатуру
Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «Я был демократически избран кандидатом, я получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. Ни у кого нет власти, чтобы принудить меня отказаться от участия в выборах, и я не вижу причин снимать мою кандидатуру».
Об этом политик заявил в интервью телеканалу France 2. http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-dimanche-5-mars-2017_2073437.html
Он также подчеркнул, что видит трудности, но считает, что альтернативы нет, и что выдвижение любой иной кандидатуры с другим проектом за 50 дней до выборов приведет к краху.
В воскресенье десятки тысяч человек приняли участие в предвыборном митинге Фийона, который состоялся в Париже на площади Трокадеро, пишет РИА Новости.
Между тем французские СМИ утверждают, что ряд однопартийцев Фийона планирует убедить его отказаться от участия в выборах в пользу другого кандидата из-за скандала, связанного с трудоустройством его жены Пенелопы.
его супруге было выплачено около 500 тысяч евро, и что эта работа была фиктивной. Пенелопа Фийон все обвинения отрицает и дает интервью, в которых рассказывает о работе, которую она выполняла. Аналогичные обвинения СМИ выдвигают и против детей Фийона. Во Франции не запрещено брать на работу родственников, если речь не идет о фиктивном трудоустройстве.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции: «Я был демократически избран кандидатом, я получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. Ни у кого нет власти, чтобы принудить меня отказаться от участия в выборах, и я не вижу причин снимать мою кандидатуру».
Об этом политик заявил в интервью телеканалу France 2. http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-dimanche-5-mars-2017_2073437.html
Он также подчеркнул, что видит трудности, но считает, что альтернативы нет, и что выдвижение любой иной кандидатуры с другим проектом за 50 дней до выборов приведет к краху.
В воскресенье десятки тысяч человек приняли участие в предвыборном митинге Фийона, который состоялся в Париже на площади Трокадеро, пишет РИА Новости.
Между тем французские СМИ утверждают, что ряд однопартийцев Фийона планирует убедить его отказаться от участия в выборах в пользу другого кандидата из-за скандала, связанного с трудоустройством его жены Пенелопы.
его супруге было выплачено около 500 тысяч евро, и что эта работа была фиктивной. Пенелопа Фийон все обвинения отрицает и дает интервью, в которых рассказывает о работе, которую она выполняла. Аналогичные обвинения СМИ выдвигают и против детей Фийона. Во Франции не запрещено брать на работу родственников, если речь не идет о фиктивном трудоустройстве.
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.
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