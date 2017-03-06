МВД Латвии предлагает установить минимальный возраст для занятий проституцией

В министерстве внутренних дел Латвии разрабатывают предложение о поправках в законодательстве, которые введут запрет на занятие проституцией до достижения возраста 25 лет.
Как сообщают латвийские СМИ со ссылкой на источники в МВД Латвии, возраст, с которого латвийские проститутки смогут легально предоставлять сексуальные услуги, может быть повышен с 18 до 25 лет.
Дмитрий Трофимов, заместителя госсекретаря МВД Латвии: «Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законного заниматься проституцией. Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».
В Латвии законом запрещено сутенерство, но не запрещено занятие проституцией.
Дмитрий Трофимов, заместителя госсекретаря МВД Латвии: «Нынешним законодательством государство дает сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законного заниматься проституцией. Если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».
В Латвии законом запрещено сутенерство, но не запрещено занятие проституцией.
Комментарии