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  • 06.03, 01:30

Десятки человек погибли и пострадали в столкнувшимся с грузовиком египетском автобусе

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Десятки человек погибли и пострадали в столкнувшимся с грузовиком египетском автобусе

Десятки человек погибли и пострадали в столкнувшимся с грузовиком египетском автобусе

Движение по международной автостраде, проходящей вдоль средиземноморского побережья Египта, оказалось полностью парализовано после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

На севере Египта, на 128-м километре международной трассы Александрия — Мерса-Матрух, столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Обе машины в момент катастрофы двигались на огромной скорости. От удара автобус вылетел на обочину и перевернулся.

Как сообщили в Управлении здравоохранения египетской провинции Матрух, жертвами автокатастрофы стали не менее 6 человек, 26 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Пока нет информации о том, есть ли в числе пострадавших иностранные туристы.

В настоящее время движение по трассе полностью перекрыто. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Ведутся следственные действия.

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