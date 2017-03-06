Десятки человек погибли и пострадали в столкнувшимся с грузовиком египетском автобусе

Движение по международной автостраде, проходящей вдоль средиземноморского побережья Египта, оказалось полностью парализовано после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика.

67 автобусы

грузовики

ДТП

Египет

На севере Египта, на 128-м километре международной трассы Александрия — Мерса-Матрух, столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Обе машины в момент катастрофы двигались на огромной скорости. От удара автобус вылетел на обочину и перевернулся.



Как сообщили в Управлении здравоохранения египетской провинции Матрух, жертвами автокатастрофы стали не менее 6 человек, 26 госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Пока нет информации о том, есть ли в числе пострадавших иностранные туристы.



В настоящее время движение по трассе полностью перекрыто. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Ведутся следственные действия.

