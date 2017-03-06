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  • 06.03, 01:30

В Ленинградской области задержан предполагаемый заказчик убийства подполковника ФСИН

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В Ленинградской области задержан предполагаемый заказчик убийства подполковника ФСИН

В Ленинградской области задержан предполагаемый заказчик убийства подполковника ФСИН

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к покушению на убийство сотрудника ФСИН, курирующего строительство новых «Крестов» в Колпине.

Сообщение пресс-службы СУ СК РФ по Ленинградской области: «Задержан предполагаемый подстрекатель в совершении покушения на убийство 34-летнего мужчины».

В Следственном комитете сообщили, что первый подозреваемый в вооруженном нападении был задержан накануне. Суд арестовал его на время проведения расследования.

Петербургские СМИ утверждают, что второй задержанный, предполагаемый заказчик покушения, также является сотрудником ФСИН. Подтверждения или опровержения этой информации в Следственном комитете пока что получить не удалось, пишет ТАСС.

Вечером 2 марта в припаркованный на Колтушском шоссе автомобиль Николая Чернова выпустили весь магазин из пистолета «Макарова». Подполковник ФСИН получил множественные ранения. автомобилисты, ставшие очевидцами преступления вызвали скорую и полицию. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии. Следователи связывают покушение с профессиональной деятельностью подполковника. Он курирует строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпине.

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