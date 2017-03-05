Умер российский актер Александр Кузнецов

Замечательный российский актер, сценарист, писатель и педагог Александр Кузнецов скончался на
82-м году жизни.
Татьяна Лютаева, актриса: «Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13:00».
О месте похорон пока не сообщается, пишет ТАСС.
Александр Кузнецов закончил ГИТИС и поступил в Московский театр миниатюр, где работал и актером, и режиссером. Он стал известен советским зрителям после яркого исполнения роли в фильме Григория Чухрая в «Балладе о солдате». Кузнецов снимался «Адьютанте его превосходительства» и других фильмах, а дети запомнили его роли дядюшки Домового в картине «Там, на неведомых дорожках».
Кузнецов занимался режиссурой и литературным творчеством. Он был соавтором сценария фильма «Когда я стану великаном», написал несколько книг. Александр Кузнецов также преподавал во ВГИК.
Фото: tanialyutaeva/ instagram.com
О месте похорон пока не сообщается, пишет ТАСС.
Александр Кузнецов закончил ГИТИС и поступил в Московский театр миниатюр, где работал и актером, и режиссером. Он стал известен советским зрителям после яркого исполнения роли в фильме Григория Чухрая в «Балладе о солдате». Кузнецов снимался «Адьютанте его превосходительства» и других фильмах, а дети запомнили его роли дядюшки Домового в картине «Там, на неведомых дорожках».
Кузнецов занимался режиссурой и литературным творчеством. Он был соавтором сценария фильма «Когда я стану великаном», написал несколько книг. Александр Кузнецов также преподавал во ВГИК.
Фото: tanialyutaeva/ instagram.com
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