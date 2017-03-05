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  • 06.03, 01:30

Умер российский актер Александр Кузнецов

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Умер российский актер Александр Кузнецов

Умер российский актер Александр Кузнецов

Умер российский актер Александр Кузнецов

Замечательный российский актер, сценарист, писатель и педагог Александр Кузнецов скончался на 82-м году жизни.

Татьяна Лютаева, актриса: «Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13:00».

О месте похорон пока не сообщается, пишет ТАСС.

Александр Кузнецов закончил ГИТИС и поступил в Московский театр миниатюр, где работал и актером, и режиссером. Он стал известен советским зрителям после яркого исполнения роли в фильме Григория Чухрая в «Балладе о солдате». Кузнецов снимался «Адьютанте его превосходительства» и других фильмах, а дети запомнили его роли дядюшки Домового в картине «Там, на неведомых дорожках».

Кузнецов занимался режиссурой и литературным творчеством. Он был соавтором сценария фильма «Когда я стану великаном», написал несколько книг. Александр Кузнецов также преподавал во ВГИК.
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Фото: tanialyutaeva/ instagram.com

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