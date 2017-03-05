В США умер врач, совершивший первую в истории пересадку печени

Американский
хирург-новатор Томас Старзл, которого считают отцом современной трансплантологии, скончался в США в возрасте 90 лет.
Сообщение о смерти знаменитого хирурга Томаса Старзла размещено на сайте университета Питтсбурга, где врач работал на протяжении 35 лет. Старзл умер 3 марта в возрасте 90 лет.
В 1960-х годах Томас впервые успешно пересадил человеческую печень. Он также осуществил ряд научных прорывов в хирургии и сформулировал основные принципы трансплантологии.
За достижения в области медицины Старзл награжден премией Ласкера и множеством других наград. Его именем названа одна из улиц города Питтсбург, пишет ТАСС.
В 1960-х годах Томас впервые успешно пересадил человеческую печень. Он также осуществил ряд научных прорывов в хирургии и сформулировал основные принципы трансплантологии.
За достижения в области медицины Старзл награжден премией Ласкера и множеством других наград. Его именем названа одна из улиц города Питтсбург, пишет ТАСС.
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