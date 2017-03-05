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  • 05.03, 22:29

Пассажир умер в аэропорту Екатеринбурга

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Пассажир умер в аэропорту Екатеринбурга

Пассажир умер в аэропорту Екатеринбурга

Следователи выясняют обстоятельства гибели 56-летнего мужчины в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

По данным следствия, сегодня вечером мужчина, прибывший в Екатеринбург из Праги, почувствовал себя плохо и потерял сознание в зоне прилета международных рейсов.

В результате житель Екатеринбурга скончался. По предварительной версии, причиной его смерти стала тромбоэболия легочной артерии (ТЭЛА).

Следователи организовали комплекс проверочных мероприятий. Специалисты осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

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