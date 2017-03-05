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  • 05.03, 22:29

В Казани обстреляли автомобиль пресс-секретаря проблемного «Татфондбанка»

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В Казани обстреляли автомобиль пресс-секретаря проблемного «Татфондбанка»

В Казани обстреляли автомобиль <nobr>пресс-секретаря</nobr> проблемного «Татфондбанка»

Неизвестные открыли огонь по машине пресс-секретаря «Татфондбанка», у которого ЦБ отобрал лицензию.

Как рассказала сама Юлия Гараева, на лобовом стекле ее автомобиля появилось отверстие непонятного происхождения. В автосервисе же пресс-секретарю сказали, что стекло, скорее всего, разбили из пневматики.

При этом пресс-секретарь «Татфондбанка» отметила, что нападение не может быть связано с ее работой. По ее мнению, за атакой стоят хулиганы.

При этом Гараева заявила, что СМИ «раздули» новость из-за проблем «Татфондбанка», передает ТАСС.

Напомним, Банк России с 3 марта отозвал лицензию у «Татфондбанка», который занимал 42-е место в банковской системе РФ. Также лицензий лишились «Интехбанк» и «Анкорбанк сбережений» из Татарстана. Кроме того, суд арестовал бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, которого заподозрили в мошенничестве.

А накануне в Казани пострадавшие вкладчики банков устроили акцию протеста. Они пришли к Дому правительства в Казани и передали премьер-министру Татарстана петицию с требованиями опротестовать решение ЦБ и добиться возмещения средств вкладчикам.

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