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  • 05.03, 22:28

Экс-президент Ирана Ахмадинежад завел аккаунт в запрещенном в стране Twitter

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Экс-президент Ирана Ахмадинежад завел аккаунт в запрещенном в стране Twitter

<nobr>Экс-президент</nobr> Ирана Ахмадинежад завел аккаунт в запрещенном в стране Twitter

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завел аккаунт в соцсети Twitter, несмотря на то, что сам в свое время боролся за ограничения в Интернете.

В описании своего аккаунта экс-президент указал, что он «муж, отец, дедушка, профессор университета, президент, мэр, гордый гражданин Ирана».

Свой первый твит Ахмадинежад написал на английском языке, а затем для того, чтобы подтвердить, что это действительно он разместил в соцсети видео с короткой приветственной речью и призывом подписываться на его аккаунт @Ahmadinejad1956.



Отметим, что в Иране Twitter и другие соцсети заблокированы для обычных граждан. Это произошло после массовых протестов против переизбрания Ахмадинеджада в 2009 году — власти сочли, что митингующие организуются именно с помощью соцсетей. Впрочем, многие иранцы сейчас пользуются различными известными способами обхода этих ограничений.

Многие иранские руководители также игнорируют запрет и ведут страницы в соцсетях.

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