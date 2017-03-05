На Украине завели дело на заблокировавших железную дорогу в Конотопе радикалов

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в городе Конотопе.
Из сообщения нацполиции: «Сегодня народные депутаты Украины, которые вместе со своими сторонниками устроили протестную акцию в районе путепровода на проспекте Мира, 38 в Конотопе, остановили два украинских грузовых состава. Один — на четыре минуты, второй — более чем на час. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины».
В ведомстве добавили, что санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых налогом денежных минимумов, или исправительные работы сроком до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, передает РИА Новости.
заблокировали железную дорогу в Сумской области на границе с Россией. Националисты открыли блокпост в Конотопе и заявили, что намерены в течение месяца взять под своей контроль все железнодорожные пути, по которым ведется торговля с РФ. При этом депутат Рады Семён Семенченко обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии. Впрочем, чуть позже в компании «Укржелдорога» заявили, что ситуация с блокадой в Конотопе уже урегулирована, протестующих уговорили разойтись.
В конце января украинские радикалы заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего в энергетической отрасли Украины сложилась чрезвычайная ситуация.
В ведомстве добавили, что санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых налогом денежных минимумов, или исправительные работы сроком до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, передает РИА Новости.
заблокировали железную дорогу в Сумской области на границе с Россией. Националисты открыли блокпост в Конотопе и заявили, что намерены в течение месяца взять под своей контроль все железнодорожные пути, по которым ведется торговля с РФ. При этом депутат Рады Семён Семенченко обвинил президента Украины Петра Порошенко в двуличии. Впрочем, чуть позже в компании «Укржелдорога» заявили, что ситуация с блокадой в Конотопе уже урегулирована, протестующих уговорили разойтись.
В конце января украинские радикалы заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего в энергетической отрасли Украины сложилась чрезвычайная ситуация.
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