В центре Парижа у россиянина отняли часы стоимостью 6,5 миллиона рублей

Неизвестные ограбили туриста из России, добычей налетчиков стали дорогие часы Graham.
Инцидент произошел около 4 часов утра в центре Парижа на проспекте Оперы. Двое неизвестных напали на россиянина и сорвали швейцарские часы марки Graham стоимостью 110 тысяч евро (более 6,5 млн рублей), сообщает сайт газеты Parisien.
Грабителям удалось скрыться, нападавших ищет полиция.
Ранее в центре Парижа также двое неизвестных похитили у гражданина Венесуэлы часы марки Audemars-Piguet стоимостью около 200 тысяч евро, передает РИА Новости.
Грабителям удалось скрыться, нападавших ищет полиция.
Ранее в центре Парижа также двое неизвестных похитили у гражданина Венесуэлы часы марки Audemars-Piguet стоимостью около 200 тысяч евро, передает РИА Новости.
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