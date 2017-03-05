Куркуль
Куркуль 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 05.03, 20:58

В центре Парижа у россиянина отняли часы стоимостью 6,5 миллиона рублей

6 комментариев

В центре Парижа у россиянина отняли часы стоимостью 6,5 миллиона рублей

В центре Парижа у россиянина отняли часы стоимостью 6,5 миллиона рублей

Неизвестные ограбили туриста из России, добычей налетчиков стали дорогие часы Graham.

Инцидент произошел около 4 часов утра в центре Парижа на проспекте Оперы. Двое неизвестных напали на россиянина и сорвали швейцарские часы марки Graham стоимостью 110 тысяч евро (более 6,5 млн рублей), сообщает сайт газеты Parisien.

Грабителям удалось скрыться, нападавших ищет полиция.

Ранее в центре Парижа также двое неизвестных похитили у гражданина Венесуэлы часы марки Audemars-Piguet стоимостью около 200 тысяч евро, передает РИА Новости.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru