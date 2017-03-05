Эксперт оценил риски вложения в народные облигации

Министерство финансов решило выпустить народные облигации внутреннего займа. Называет это — безрисковым инструментом дохода населения. Объясняет — можно дать государству взаймы, и это лучше, чем хранить под матрасом. И даже даже безопаснее. Облигации передаче не подлежат — даже если украдут, то как деньгами воспользоваться не смогут. Впрочем, эксперт НТВ Игорь Виттель свое отдавать не торопится.
Долгая память, хуже, чем известная неприличная болезнь, пел когда-то кумир молодежи 80-х. Россия аккуратно и честно расплачивалась по внешним долгам Советского Союза — грех не вспомнить о том, как государство расплачивалось по внутренним займам. Это как занимать у родственников — почему-то своим не отдавать всегда легче.
Придя к власти, большевики едва ли не первым делом отменили хождение ценных бумаг, и облигации долгое время были единственной ценной бумагой, имевшей хождение в стране. Одалживали у народа много и часто: всего за время существования советской власти было сделано 65 займов. Отдавали не очень охотно. Существующие облигации конвертировали в новые с худшими условиями погашения, денежные реформы били и по держателям облигаций.
Худо-бедно по старым долгам начали рассчитываться только в 70-х годах, но и занимать продолжили. Займ 1982 года вообще стал притчей во языцех. По этому займу мало кому удалось получить свои деньги обратно. Правда, некоторые особо продвинутые пенсионеры умудрились дойти аж до Европейского суда и отсудить порядочную сумму у государства за невыплаченные долги, но в целом займ и 1982 года, и 1992 года так и остался почти не погашенным.
Возникает резонный вопрос: а с чего граждане теперь должны достать деньги из-под подушек, пользуясь терминологией Министерства финансов и понести их давать в долг государству? Тут, как говорилось у известного сатирика: позвольте, но мы же еще не отсидели за то дело? То есть если по прошлым долгам не расплатились, то и доверие уже утрачено и его надо возвращать. Принудительно, надеюсь, подписывать на займ не будут, а значит должны предложить условия, которые явно и сильно в лучшую сторону отличаются от банковских депозитов, как минимум.
Смотрим: предлагают 8 с половиной процентов годовых минус агентские комиссионные за размещение, что чуть выше банковских депозитов но меньше чем выплаты по облигациям того же «Сбербанка». Да, есть госгарантия выплаты, но учитывая предыдущий печальный опыт выплат, обольщаться не стоит.
Если тело облигации и ее купоны сделают привязанными к инфляции — это уже можно обсуждать. Если они будут привязаны к курсам различных валют, например доллару США, это тоже может стать интересной историей, при этом купон уже тогда можно делать ниже — до 3 процентов. Ну, или если будут продуманы дополнительные налоговые стимулы, которые сделают приобретение этих бумаг более выгодным для инвестора. Ну а так, решайте сами: госгарантия есть госгарантия. Банки иногда теряют лицензии, а государство, будем надеяться, лицензию не потеряет.
Смотрите также: «Надежно, доходно, удобно»: Силуанов в интервью НТВ рассказал о народных облигациях
Придя к власти, большевики едва ли не первым делом отменили хождение ценных бумаг, и облигации долгое время были единственной ценной бумагой, имевшей хождение в стране. Одалживали у народа много и часто: всего за время существования советской власти было сделано 65 займов. Отдавали не очень охотно. Существующие облигации конвертировали в новые с худшими условиями погашения, денежные реформы били и по держателям облигаций.
Худо-бедно по старым долгам начали рассчитываться только в 70-х годах, но и занимать продолжили. Займ 1982 года вообще стал притчей во языцех. По этому займу мало кому удалось получить свои деньги обратно. Правда, некоторые особо продвинутые пенсионеры умудрились дойти аж до Европейского суда и отсудить порядочную сумму у государства за невыплаченные долги, но в целом займ и 1982 года, и 1992 года так и остался почти не погашенным.
Возникает резонный вопрос: а с чего граждане теперь должны достать деньги из-под подушек, пользуясь терминологией Министерства финансов и понести их давать в долг государству? Тут, как говорилось у известного сатирика: позвольте, но мы же еще не отсидели за то дело? То есть если по прошлым долгам не расплатились, то и доверие уже утрачено и его надо возвращать. Принудительно, надеюсь, подписывать на займ не будут, а значит должны предложить условия, которые явно и сильно в лучшую сторону отличаются от банковских депозитов, как минимум.
Смотрим: предлагают 8 с половиной процентов годовых минус агентские комиссионные за размещение, что чуть выше банковских депозитов но меньше чем выплаты по облигациям того же «Сбербанка». Да, есть госгарантия выплаты, но учитывая предыдущий печальный опыт выплат, обольщаться не стоит.
Если тело облигации и ее купоны сделают привязанными к инфляции — это уже можно обсуждать. Если они будут привязаны к курсам различных валют, например доллару США, это тоже может стать интересной историей, при этом купон уже тогда можно делать ниже — до 3 процентов. Ну, или если будут продуманы дополнительные налоговые стимулы, которые сделают приобретение этих бумаг более выгодным для инвестора. Ну а так, решайте сами: госгарантия есть госгарантия. Банки иногда теряют лицензии, а государство, будем надеяться, лицензию не потеряет.
Смотрите также: «Надежно, доходно, удобно»: Силуанов в интервью НТВ рассказал о народных облигациях
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