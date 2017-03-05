Сирийский пилот заявил, что его МиГ-21 был сбит

Пилот
МиГ-21 ВВС Сирии раскрыл подробности авиакатастрофы.
Летчик заявил турецким властям, что самолет, которым он управлял, был сбит.
Как сообщает ТАСС, летчика зовут Мехмет Суфхан, ему 56 лет. Он является офицером сирийской армии. При катапультировании и приземлении у него был поврежден позвоночник, ноги, ранено лицо.
потерпел крушение 4 марта вечером. Ранее сообщалось, что самолет мог быть сбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат-Мирин, расположенного в 10 км от границы с Турцией.
Пилота нашли спустя 9 часов после авиакатастрофы в горах турецкой провинции Хатай. Сейчас летчик находится на лечении в турецкой больнице. Его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
Как сообщает ТАСС, летчика зовут Мехмет Суфхан, ему 56 лет. Он является офицером сирийской армии. При катапультировании и приземлении у него был поврежден позвоночник, ноги, ранено лицо.
потерпел крушение 4 марта вечером. Ранее сообщалось, что самолет мог быть сбит из пулемета боевиками в районе населенного пункта Мааррат-Мирин, расположенного в 10 км от границы с Турцией.
Пилота нашли спустя 9 часов после авиакатастрофы в горах турецкой провинции Хатай. Сейчас летчик находится на лечении в турецкой больнице. Его состояние оценивается врачами как удовлетворительное.
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