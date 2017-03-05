ИГИЛ наступает на Сибирь: как в российской глубинке борются с мировым терроризмом

Когда говорят, что российская армия воюет с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) на дальних рубежах, борется со зверем в его логове — это о том, что, по подсчетам ФСБ, до 7 тысяч выходцев из СНГ — потенциальные террористы. И если случится так, что ИГИЛ и правда будет разбит, куда они вернутся? Домой. Что у них в голове? Не хочется думать. То есть биться с ними придется в России.
Когда президент Путин объезжает страны Средней Азии, задает главный вопрос — понимают ли там и готовы ли там сдержать натиск. За границей Таджикистана — Афганистан. Там талибы к ИГИЛ не примкнули, но это может быть вопросом времени. География ИГИЛ может измениться, и спецслужбы уверены, что именно Азия сейчас под ударом. Корреспондент НТВ Вадим Фефилов отправился на Урал, где уже идет ежедневная борьба с исламскими радикалами. Они уже там — и понаехавшие, и доморощенные.
В далеких планах «Исламское государство» съеживается, как шагреневая кожа, но эмиссары Халифата пока становятся только активнее. В Екатеринбурге задержали группу вербовщиков из 69 человек, выходцев из Таджикистана. Название группировки — «Путеводитель в Исламское Государство». Занимались вербовкой в Интернете и на свердловских рынках.
С муфтием Свердловской области НТВ едет в таджикскую диаспору городка Камышлов. Хозяин дома Даврон, конечно, слышал, что ФСБ имеет претензии к его землякам, но заверяет, что в его молельне радикальные проповеди звучать не будут. Недавно его дежурный истопник увидел книжку с надписью «Стоп, ИГИЛ» и тут же в страшном испуге сжег ее в печке.
Даврон, имам мечети в г. Камышлов: «Потом он мне звонит, говорит, что кто-то нам подкинул такой журнал с ИГИЛ. Я ему говорю: эта книга наоборот объясняет, что ИГИЛ — это зло».
Даврон перебрался в Россию лет 20 назад. Строил-торговал и купил уже три больших дома. Получил гражданство, ждет российские паспорта для большой семьи. Зачем ему лишние хлопоты?
В деревню Усть-Манчаж съемочная группа НТВ заезжает вместе с «духовным десантом против ИГИЛ». Понятно, что до «Исламского Государства» — три тысячи верст, и ходокам из пустыни, где шайтаны, шакалы и колючки, до сугробов «опорного края державы» не добраться. И все же местные скупо сообщают: глашатаи халифата завозят в сельскую мечеть книжки из «черного» списка Минюста.
«Духовные десантники» начинают обход домов. В деревне живет преимущественно татарское население. Возглавляет «десант» Наиль-хазрат, имам мечети из областного центра. В обычной жизни — печных дел мастер. Слова в беседах складывает кирпич к кирпичу, словно печь кладет.
Наиль-хазрат, имам мечети в г. Екатеринбург: «Откуда салафиты, откуда ваххабиты, откуда экстремисты? Это те люди, у которых есть деньги. Деньги есть в первую очередь на рынке. Купи-продай. Деньги есть, где готовится пища. Человек работал-работал, его обманули, не заплатили, он идет, кушать хочет. Ему говорят: иди на рынок, потом иди в мечеть, найди такого-то человека, и этот человек потихонечку отправляет его куда? На бойню!»
Вахабиты, салафиты — слова явно не вписывающиеся в картину заснеженного Урала. Имам екатеринбуржской мечети Амир Музафаров привез салафитские знания из жаркой Саудовской Аравии и не нашел понимания у свердловских спецслужб: слухи о тайных «спящих» ячейках «Аль-Каиды», пять лет условно за создание экстремистского сообщества, громкий скандал на всю мусульманскую общину Урала.
Осужденный российским судом за экстремизм Амир Музафаров осторожно говорит о будущем «Исламского государства». Бывший имам называет ИГИЛ по-арабски ДААШ.
Амир Музафаров, бывший имам мечети «Рахмат»: «Таких государств ДААШ может возникнуть несколько в ближайшие десятилетия, таких государств ДААШ может появится четыре-пять в мире — в Афганистане, пару в арабских странах, одно — в средней Азии, то есть проблема увеличится».
Здесь же, в Екатеринбурге, ФСБ арестовала семерых «бомбистов». На обычной съемной квартире они устроили лабораторию по изготовлению взрывчатки. Приезжие планировали атаки на общественный транспорт в уральских городах.
Абдуль-Куддус, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области: «Здесь, у нас под боком в Екатеринбурге! Расслабляться смешно».
Придумавший открыть в Зауралье «духовный фронт против ИГИЛ» областной муфтий Абдуль-Куддус по паспорту — русский. Николай Иванович Ашарин, бывший военный и работник культуры. До 40 лет, по собственному признанию, «был безбожником-атеистом». Пришел в Ислам в зрелом возрасте после серьезного жизненного кризиса.
Абдуль-Куддус: «Понял, что без Бога мне не обойтись, мне пришлось взять книги в руки — Библию, Тору, Коран. Прочитать, сходить в синагогу, церковь, в мечеть. Посмотреть, ознакомиться, и почему-то Коран стал более понятной книгой».
В последние несколько лет радикально настроенные молодые люди пытались добраться до Ирака и Сирии. Но сейчас в связи с близящимся разгромом халифата кажется начался обратный процесс: «ветераны» глобального джихада пытаются вернуться на родину. Многие из них окажутся в Средней Азии, а кто-то, возможно, доберется и до российской глубинки.
В далеких планах «Исламское государство» съеживается, как шагреневая кожа, но эмиссары Халифата пока становятся только активнее. В Екатеринбурге задержали группу вербовщиков из 69 человек, выходцев из Таджикистана. Название группировки — «Путеводитель в Исламское Государство». Занимались вербовкой в Интернете и на свердловских рынках.
С муфтием Свердловской области НТВ едет в таджикскую диаспору городка Камышлов. Хозяин дома Даврон, конечно, слышал, что ФСБ имеет претензии к его землякам, но заверяет, что в его молельне радикальные проповеди звучать не будут. Недавно его дежурный истопник увидел книжку с надписью «Стоп, ИГИЛ» и тут же в страшном испуге сжег ее в печке.
Даврон, имам мечети в г. Камышлов: «Потом он мне звонит, говорит, что кто-то нам подкинул такой журнал с ИГИЛ. Я ему говорю: эта книга наоборот объясняет, что ИГИЛ — это зло».
Даврон перебрался в Россию лет 20 назад. Строил-торговал и купил уже три больших дома. Получил гражданство, ждет российские паспорта для большой семьи. Зачем ему лишние хлопоты?
В деревню Усть-Манчаж съемочная группа НТВ заезжает вместе с «духовным десантом против ИГИЛ». Понятно, что до «Исламского Государства» — три тысячи верст, и ходокам из пустыни, где шайтаны, шакалы и колючки, до сугробов «опорного края державы» не добраться. И все же местные скупо сообщают: глашатаи халифата завозят в сельскую мечеть книжки из «черного» списка Минюста.
«Духовные десантники» начинают обход домов. В деревне живет преимущественно татарское население. Возглавляет «десант» Наиль-хазрат, имам мечети из областного центра. В обычной жизни — печных дел мастер. Слова в беседах складывает кирпич к кирпичу, словно печь кладет.
Наиль-хазрат, имам мечети в г. Екатеринбург: «Откуда салафиты, откуда ваххабиты, откуда экстремисты? Это те люди, у которых есть деньги. Деньги есть в первую очередь на рынке. Купи-продай. Деньги есть, где готовится пища. Человек работал-работал, его обманули, не заплатили, он идет, кушать хочет. Ему говорят: иди на рынок, потом иди в мечеть, найди такого-то человека, и этот человек потихонечку отправляет его куда? На бойню!»
Вахабиты, салафиты — слова явно не вписывающиеся в картину заснеженного Урала. Имам екатеринбуржской мечети Амир Музафаров привез салафитские знания из жаркой Саудовской Аравии и не нашел понимания у свердловских спецслужб: слухи о тайных «спящих» ячейках «Аль-Каиды», пять лет условно за создание экстремистского сообщества, громкий скандал на всю мусульманскую общину Урала.
Осужденный российским судом за экстремизм Амир Музафаров осторожно говорит о будущем «Исламского государства». Бывший имам называет ИГИЛ по-арабски ДААШ.
Амир Музафаров, бывший имам мечети «Рахмат»: «Таких государств ДААШ может возникнуть несколько в ближайшие десятилетия, таких государств ДААШ может появится четыре-пять в мире — в Афганистане, пару в арабских странах, одно — в средней Азии, то есть проблема увеличится».
Здесь же, в Екатеринбурге, ФСБ арестовала семерых «бомбистов». На обычной съемной квартире они устроили лабораторию по изготовлению взрывчатки. Приезжие планировали атаки на общественный транспорт в уральских городах.
Абдуль-Куддус, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области: «Здесь, у нас под боком в Екатеринбурге! Расслабляться смешно».
Придумавший открыть в Зауралье «духовный фронт против ИГИЛ» областной муфтий Абдуль-Куддус по паспорту — русский. Николай Иванович Ашарин, бывший военный и работник культуры. До 40 лет, по собственному признанию, «был безбожником-атеистом». Пришел в Ислам в зрелом возрасте после серьезного жизненного кризиса.
Абдуль-Куддус: «Понял, что без Бога мне не обойтись, мне пришлось взять книги в руки — Библию, Тору, Коран. Прочитать, сходить в синагогу, церковь, в мечеть. Посмотреть, ознакомиться, и почему-то Коран стал более понятной книгой».
В последние несколько лет радикально настроенные молодые люди пытались добраться до Ирака и Сирии. Но сейчас в связи с близящимся разгромом халифата кажется начался обратный процесс: «ветераны» глобального джихада пытаются вернуться на родину. Многие из них окажутся в Средней Азии, а кто-то, возможно, доберется и до российской глубинки.
Комментарии