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  • 05.03, 20:58
Обыски и выемки в Париже: кто убивает репутацию французских политиков. Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обыски и выемки в Париже: кто убивает репутацию французских политиков

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Обыски и выемки в Париже: кто убивает репутацию французских политиков

Обыски и выемки в Париже: кто убивает репутацию французских политиков

    В Париже проходят обыски и выемки, кандидатов в президенты допрашивает полиция. Причем всех, кроме Эммануэля Макрона, который считается лучшим учеником и политическим наследником Франсуа Олланда.

    Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который называет себя фанатом Хиллари Клинтон, недавно заявил, что русские хакеры пытаются взломать его серверы и распространяют о нем слухи в российской прессе. Однако в это же время кто-то вбросил в прессу информацию по его конкурентам — Франсуа Фийону и Марин Ле Пен.

    В результате в доме Франсуа Фийона прошли обыски. Политика подозревают в том, что он якобы зря платил жене из партийной кассы, так как результатов ее труда никто не нашел. А Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности за то, что выложила в Facebook фотографии зверств террористов ИГИЛ и якобы тоже кого-то на работу устраивала.

    При этом стоит вспомнить скандал, разгоревшийся вокруг фаворита прошлых президентских выборов Доминика Стросс-Кана. Бывшего главу МВФ обвинили в попытке изнасиловать горничную в отеле, а позже и в сутенерстве. После обвинения сняли, однако осадок остался. На выборах тогда победил Франсуа Олланд.

    Сейчас же в выборах участвует тот, кого называют политическим сыном Олланда, наследным принцем, и это — Эммануэль Макрон. Который, кстати, диссертацию по Маккиавелли защищал.

    В том, кто убивает политическую репутацию противников Макрона, разбирался корреспондент НТВ Вадим Глускер.

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