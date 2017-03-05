Обыски и выемки в Париже: кто убивает репутацию французских политиков

В Париже проходят обыски и выемки, кандидатов в президенты допрашивает полиция. Причем всех, кроме Эммануэля Макрона, который считается лучшим учеником и политическим наследником Франсуа Олланда.
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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который называет себя фанатом Хиллари Клинтон, недавно заявил, что русские хакеры пытаются взломать его серверы и распространяют о нем слухи в российской прессе. Однако в это же время кто-то вбросил в прессу информацию по его конкурентам — Франсуа Фийону и Марин Ле Пен.
В результате в доме Франсуа Фийона прошли обыски. Политика подозревают в том, что он якобы зря платил жене из партийной кассы, так как результатов ее труда никто не нашел. А Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности за то, что выложила в Facebook фотографии зверств террористов ИГИЛ и якобы тоже кого-то на работу устраивала.
При этом стоит вспомнить скандал, разгоревшийся вокруг фаворита прошлых президентских выборов Доминика Стросс-Кана. Бывшего главу МВФ обвинили в попытке изнасиловать горничную в отеле, а позже и в сутенерстве. После обвинения сняли, однако осадок остался. На выборах тогда победил Франсуа Олланд.
Сейчас же в выборах участвует тот, кого называют политическим сыном Олланда, наследным принцем, и это — Эммануэль Макрон. Который, кстати, диссертацию по Маккиавелли защищал.
В том, кто убивает политическую репутацию противников Макрона, разбирался корреспондент НТВ Вадим Глускер.
В результате в доме Франсуа Фийона прошли обыски. Политика подозревают в том, что он якобы зря платил жене из партийной кассы, так как результатов ее труда никто не нашел. А Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности за то, что выложила в Facebook фотографии зверств террористов ИГИЛ и якобы тоже кого-то на работу устраивала.
При этом стоит вспомнить скандал, разгоревшийся вокруг фаворита прошлых президентских выборов Доминика Стросс-Кана. Бывшего главу МВФ обвинили в попытке изнасиловать горничную в отеле, а позже и в сутенерстве. После обвинения сняли, однако осадок остался. На выборах тогда победил Франсуа Олланд.
Сейчас же в выборах участвует тот, кого называют политическим сыном Олланда, наследным принцем, и это — Эммануэль Макрон. Который, кстати, диссертацию по Маккиавелли защищал.
В том, кто убивает политическую репутацию противников Макрона, разбирался корреспондент НТВ Вадим Глускер.
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