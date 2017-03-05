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  • 05.03, 20:58
Конец кошмара: эксперты предрекли скорый крах ИГИЛ. Ирак, Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Конец кошмара: эксперты предрекли скорый крах ИГИЛ

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Конец кошмара: эксперты предрекли скорый крах ИГИЛ

Конец кошмара: эксперты предрекли скорый крах ИГИЛ

Конец кошмара: эксперты предрекли скорый крах ИГИЛ

    Потеряв порядка тысячи человек, боевики отступили из Пальмиры. В час, когда многие говорят, что «Исламскому государству» уже не подняться, в прессу просочились сведения, что самозваный «халиф» Абу-Бакр аль-Багдади отправил своим солдатам «прощальную речь»: всё кончено, вернитесь в те страны, откуда вы прибыли, или взорвите себя.

    Послание халифа якобы раздали проповедникам, а департамент, занимавшийся иностранными добровольцами, распустили. Нет никаких доказательств, что это правда, но ведь никто и не выступил с опровержениями. Аль-Багдади мог бы показаться хотя бы на фоне какой-нибудь белой стены, как бен Ладен. Но нет, полное молчание, его давно нигде не видели. Говорят, он бежал из осажденного Мосула еще в декабре. По другим данным, он попал под обстрел и получил множественные ранения.

    Как все это непохоже на то, что было два года назад, когда террористы «Исламского государства» почти без боя брали города, грозили захватить Багдад, расширяли свои владения в Сирии, тесня войска правительства и отряды курдов. И вот два года спустя: в Ираке исламисты потеряли две трети территории, в Сирии -треть. Иссякли потоки денег и добровольцев. Кто захочет разделить поражение?

    Филип Батлер, политолог: «Очевидно что ситуация изменилась. „Исламское государство“ всегда было в напряженном состоянии из-за самой природы своих действий. По-своему чудо, что эта структура существовала столько времени».

    «Исламское государство» предложило недовольным то, чего раньше не было: не совершать теракты в своих странах, надеясь подточить «Великого Сатану» (как делала «Аль-Каида»), а прямо здесь и сейчас, на новой территории начать строить исламский режим невиданной чистоты — халифат, обещанный в священных текстах. И хлынули все: те, кто был недоволен режимом в своей (исламской или неисламской) стране, и те, кто просто хотел пострелять и пограбить — все хотели поучаствовать в победоносной (а по пророчествам иной она и не могла быть) войне. В бессчетных интернет-роликах продвигалась мысль, что это — сила будущего, а все те, кто ей противостоит — это агенты зла, обреченные на поражение.

    Стратегия была жутковато-эффективная, но был один изъян: надо было постоянно побеждать. Если же «халифат» терпит поражения, значит, он ненастоящий, фальшивый — а такому ни деньги, ни жизнь вверять уже нет смысла. Так что заявление халифа о том, что все кончено, которое никто так и не опроверг, — удар по идее, без которой все это предприятие ничего не стоит.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.

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