Конец кошмара: эксперты предрекли скорый крах ИГИЛ

Потеряв порядка тысячи человек, боевики отступили из Пальмиры. В час, когда многие говорят, что «Исламскому государству» уже не подняться, в прессу просочились сведения, что самозваный «халиф»
Абу-Бакр аль-Багдади отправил своим солдатам «прощальную речь»: всё кончено, вернитесь в те страны, откуда вы прибыли, или взорвите себя.
Послание халифа якобы раздали проповедникам, а департамент, занимавшийся иностранными добровольцами, распустили. Нет никаких доказательств, что это правда, но ведь никто и не выступил с опровержениями. Аль-Багдади мог бы показаться хотя бы на фоне какой-нибудь белой стены, как бен Ладен. Но нет, полное молчание, его давно нигде не видели. Говорят, он бежал из осажденного Мосула еще в декабре. По другим данным, он попал под обстрел и получил множественные ранения.
Как все это непохоже на то, что было два года назад, когда террористы «Исламского государства» почти без боя брали города, грозили захватить Багдад, расширяли свои владения в Сирии, тесня войска правительства и отряды курдов. И вот два года спустя: в Ираке исламисты потеряли две трети территории, в Сирии -треть. Иссякли потоки денег и добровольцев. Кто захочет разделить поражение?
Филип Батлер, политолог: «Очевидно что ситуация изменилась. „Исламское государство“ всегда было в напряженном состоянии из-за самой природы своих действий. По-своему чудо, что эта структура существовала столько времени».
«Исламское государство» предложило недовольным то, чего раньше не было: не совершать теракты в своих странах, надеясь подточить «Великого Сатану» (как делала «Аль-Каида»), а прямо здесь и сейчас, на новой территории начать строить исламский режим невиданной чистоты — халифат, обещанный в священных текстах. И хлынули все: те, кто был недоволен режимом в своей (исламской или неисламской) стране, и те, кто просто хотел пострелять и пограбить — все хотели поучаствовать в победоносной (а по пророчествам иной она и не могла быть) войне. В бессчетных интернет-роликах продвигалась мысль, что это — сила будущего, а все те, кто ей противостоит — это агенты зла, обреченные на поражение.
Стратегия была жутковато-эффективная, но был один изъян: надо было постоянно побеждать. Если же «халифат» терпит поражения, значит, он ненастоящий, фальшивый — а такому ни деньги, ни жизнь вверять уже нет смысла. Так что заявление халифа о том, что все кончено, которое никто так и не опроверг, — удар по идее, без которой все это предприятие ничего не стоит.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.
Как все это непохоже на то, что было два года назад, когда террористы «Исламского государства» почти без боя брали города, грозили захватить Багдад, расширяли свои владения в Сирии, тесня войска правительства и отряды курдов. И вот два года спустя: в Ираке исламисты потеряли две трети территории, в Сирии -треть. Иссякли потоки денег и добровольцев. Кто захочет разделить поражение?
Филип Батлер, политолог: «Очевидно что ситуация изменилась. „Исламское государство“ всегда было в напряженном состоянии из-за самой природы своих действий. По-своему чудо, что эта структура существовала столько времени».
«Исламское государство» предложило недовольным то, чего раньше не было: не совершать теракты в своих странах, надеясь подточить «Великого Сатану» (как делала «Аль-Каида»), а прямо здесь и сейчас, на новой территории начать строить исламский режим невиданной чистоты — халифат, обещанный в священных текстах. И хлынули все: те, кто был недоволен режимом в своей (исламской или неисламской) стране, и те, кто просто хотел пострелять и пограбить — все хотели поучаствовать в победоносной (а по пророчествам иной она и не могла быть) войне. В бессчетных интернет-роликах продвигалась мысль, что это — сила будущего, а все те, кто ей противостоит — это агенты зла, обреченные на поражение.
Стратегия была жутковато-эффективная, но был один изъян: надо было постоянно побеждать. Если же «халифат» терпит поражения, значит, он ненастоящий, фальшивый — а такому ни деньги, ни жизнь вверять уже нет смысла. Так что заявление халифа о том, что все кончено, которое никто так и не опроверг, — удар по идее, без которой все это предприятие ничего не стоит.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Морозова.
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